2023-03-27 16:59:00

Olaj volt a tűzre a Netanjahu-féle erőfitogtatás, a miniszterelnök meghátrált a tízezres tüntetések után

A védelmi miniszter után az izraeli elnök is felszólította Benjamin Netanjahut, hogy állítsa le igazságügyi reformjának véghezvitelét. A miniszterelnök bejelentésre készül, de 4000-es akta néven ismert korrupciós ügyben képviselő ügyvéd is közölte, nem látja el többé a védelmét abban az esetben, ha nem vonja vissza a reformot. Közben úgy tűnik, a kormánykoalíció próbálja csitítani a kedélyeket. A szélsőjobboldali Itamar Ben-Gvír nemzetbiztonsági miniszter (aki korábban a kormányból való kilépéssel fenyegetőzött a jogalkotási folyamat leállítása esetén) beleegyezett a reform véghezvitelének halasztásába a kneszet következő ülésszakának májusi kezdetéig. Állítása szerint a miniszterelnök azt mondta, tárgyalásos úton keresztül fogja véghezvinni a tervet. Cserébe a tárcavezető új nemzeti gárdát kap, amelyet a minisztériuma alá rendelnek.

Szerte Izraelben, Tel-Avivban, Jeruzsálemben és Haifán is rengeteg ember tüntet a Benhamin Netanjahu vezette kormány igazságügyi reformja ellen. Hatalmas a felháborodás, a demonstrációsorozat mellett Izrael életét sztrájkok bénítják meg, leállt a tömegközlekedés, a bankok, zárva maradtak az üzletek és az éttermek. A tel-avivi Ben Gurion repülőtér órákon át nem indított járatokat, Haifán a kikötő is leállt, a kórházak és a tűzoltók szombati ügyeleti beosztás szerint állnak készültségben.

A tüntetések vasárnap éjszaka kaptak új lendületet, mégpedig azután, hogy a miniszterelnök kirúgta Joáv Gálant védelmi minisztert, aki nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva azt kérte a kormányfőtől, hogy állítsa le igazságügyi „reformját”. A tárcavezető úgy fogalmazott, az izraeli hadsereg tagjai „oly mértékben dühösek és csalódottak”, hogy ő ehhez foghatót még nem látott korábban.

Úgy tűnik, azonban, az erőfitogtatás nem hatott, Joáv Gálant után ugyanis Jichák Herzog izraeli elnök is felszólította Benjámin Netanjahu kormányfőt, állítsa le igazságügyi reformjának véghezvitelét – adta hírül a The Times of Israel. „Az egész nemzetet mély aggodalom tölti el. A biztonság, a gazdaság, a társadalom – mind fenyegetés alatt állnak” – fogalmazott egy közleményben az államfő. Úgy értékelte, „az izraeli nép, az egész zsidó nép, az egész világ tekintete Benjamin Netanjahura szegeződik”.

Az elnök „Izrael népének egysége, a (hivatallal járó) felelősség vállalása érdekében” felszólította Benjamin Netanjahut, hogy

„Ez most nem a politizálás, hanem a vezetés és a felelősségvállalás pillanata” – tette hozzá az államfő, aki márciusban ismertetett egy széles körben elfogadottnak tekinthető javaslatot az igazságszolgáltatás felülvizsgálatára vonatkozóan. A tervet az ellenzéki vezetők „óvatosan” elfogadták, ám a kormánykoalíció azonnal elutasította.

Benjamin Netanjahut még a a 4000-es akta néven ismert korrupciós ügyben képviselő ügyvéd, Boáz Ben Zur is közölte, nem látja el többé a védelmét abban az esetben, ha nem vonja vissza a reformcsomagot. A 4000-es akta vádja szerint a miniszterelnök korábban különféle módon kedvezett Saul Elovicsnak, a legnagyobb távközlési cég, a Bezeq korábbi tulajdonosának, annak fejében, hogy televíziójának honlapján pozitív színben tüntessék fel.

Tízezrek tüntetnek az izraeli parlament, a kneszet előtt is, két demonstrálónak ráadásul sikerült bejutnia az épületbe. A tüntetők azt kiabálták Joáv Kis oktatási miniszternek, hogy „mondjon le!”, mielőtt kivezették őket.

A tüntetést élőben közvetíti a Reuters hírügynökség is.

A rendőrség három tüntetőt letartóztatott annak vádjával, hogy rendőrökre támadtak.

Jeruzsálemben kormánypárti tüntetés is szerveződik. A koalíció több politikusa is arra biztatja híveit, hogy helyi idő szerint 18:00-kor ők is vonuljanak a kneszethez, állítólag szervezett járatokat indítanak, telepekről is szállítanak tüntetőket. A rendőrség fokozza a biztonsági intézkedéseket, miközben a kormány- és „reform”-párti tüntetésekhez beszámolók szerint a Beitar Jeruzsálem szélsőjobboldali drukkerei is csatlakoznak.

Az izraeli médiában többször is megjelentek olyan hírek, amelyek szerint Benjamin Netanjahu várhatóan befagyasztja a jogalkotási folyamatot, ám a kormányfő órák óta halogatja, hogy egyáltalán megszólaljon azon túl, hogy egy tweetben mindkét felet önmérsékletre intette.

Úgy tűnik azonban, hogy a kormánykoalíció próbálja csitítani a kedélyeket. Erre utal, hogy a szélsőjobboldali Itamar Ben-Gvír nemzetbiztonsági miniszter (aki korábban a kormányból való kilépéssel fenyegetőzött a jogalkotási folyamat leállítása esetén) beleegyezett a reform véghezvitelének halasztásába a kneszet következő ülésszakának kezdetéig májusi. Állítása szerint Netanjahu azt mondta, tárgyalni akar a tervről, cserébe pedig ő új nemzeti gárdát kap, amelyet a minisztériuma alá rendelnek. A tárca a miniszterelnök által kézzel írt ígéretet is csatolt az erről szóló közleményéhez.

A miniszterelnök helyi idő szerint hétfő este háromnegyed 6-kor érkezett meg a kneszetbe.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a vasárnap éjszakai tüntetések után az izraeli szakszervezeti szövetség (Hisztadrut) elnöke és a munkáltatók közösen általános sztrájkot hirdettek hétfőn arra az esetre, ha a kabinet nem állítja le azonnal a jogrendet átalakító törvénykezést. Egyes ágazatokban a munkabeszüntetés meg is kezdődött. Arnon Bar-David, a Hisztadrut elnöke és az izraeli gazdasági élet legfontosabb szereplői hétfő reggel az izraeli gazdaság leállítását célzó általános sztrájkot jelentettek be.

A Hisztadrut a kormányzati alkalmazottakat is sürgette a sztrájkhoz való csatlakozásra, köztük az izraeli diplomáciai missziókban dolgozókat is. Izrael amerikai nagykövetsége szóvivőjén keresztül közölte, hogy szintén csatlakozik a sztrájkhoz, további értesítésig bezár, és nem nyújt konzuli szolgálatokat. Bezárt a londoni és a párizsi nagykövetség is, amelynek a diplomatái szintén csatlakoztak a sztrájkhoz.

Később a McDonald's izraeli üzletága is bejelentette, hogy csatlakozik a sztrájkhoz, és helyi idő szerint hétfő déltől kezdődően bezárja üzleteit az országban.

Hercl Halévi vezérkari főnök hétfőn nyílt levelet adott ki, amelyben arra az álláspontra helyezkedett, „a hadsereget ki kell hagyni a tüntetésekből”. Mint arról lapunk is beszámolt, Izraelben olyan szintű a felháborodás a „reformcsomag” miatt (amelynek célja gyakorlatilag a korrupcióval vádolt Netanjahu felelősségre vonásának megakadályozása), hogy tiltakozásul még a hadsereg tartalékosai közül is voltak olyanok, akik megtagadták a szolgálatot.