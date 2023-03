Gál Mária;

Izrael;Benjamin Netanjahu;tüntetések;igazságügyi reform;

2023-03-26 19:33:00

Inog Bibi bársonyszéke

Minden eddiginél nagyobb tüntetés volt szombaton Izraelben, a koalíció egysége is megbomlott. Engedetlenség hete következik.

A szombat esti demonstrációk eddig soha nem tapasztalt tömeget vonzottak utcára Izraelben, a szervezők szerint országszerte több mint hatszázezren vettek részt a tiltakozó megmozdulásban. A Benjamin Netanjahu vezette szélsőjobbra és vallási pártokra támaszkodó kormány igazságügyi reformja ellen 12 hete tüntetnek Izraelben. A széles társadalmi felháborodás annak köszönhető, hogy Izrael történetének első szélsőjobb koalíciója által tervezett igazságügyi reform gyakorlatilag megszüntetné az igazságszolgáltatás függetlenségét, végső soron pedig a jogállamot és demokráciát hivatott felszámolni.

A tiltakozás fokozódása borítékolható volt azt követően, hogy csütörtökön a Kneszet megszavazta a miniszterelnök elmozdítását megnehezítő törvényt, gyakorlatilag mentesítve ezáltal a háromszoros korrupciós eljárás alatt álló Benjamin Netanjahut, lehetővé téve számára, hogy a Legfelsőbb Bíróság által is kimondott összeférhetetlenség dacára részt vegyen az őt személyesen érintő törvényhozási folyamatban és akkor is megtarthassa miniszterelnöki bársonyszékét, ha a bíróság bűnösnek találja.

A politikai berendezkedést gyökeresen átírni hivatott reform mélyen megosztja az izraeli társadalmat és előzmény nélküli ellenállást és felháborodást szült a hadsereg soraiban is. Többek között ez vezetett oda, hogy Netanjahu pártján, a Likudon belül is megjelentek az első nyilvános repedések. Joav Galant védelmi miniszter szombaton este nyilvánosan a reformfolyamat felfüggesztésére és társadalmi párbeszédre szólította fel a miniszterelnököt. A tartalékos katonák lázadása miatt aggódó Galant már korábban is egyértelművé tette, hogy nem támogatja a reform erőszakos végrehajtását, de szombaton már két ismert likudos képviselő is csatlakozott álláspontjához. Ugyanakkor izraeli sajtóhírek szerint Avi Dichter ugyancsak likudos mezőgazdasági miniszter is leállást és egyeztetést szorgalmaz.

Netanjahu az őt bebetonozó törvény megszavazása után kijelentette, nem állítják le a folyamatot, a kneszet hétfőn napirendre tűzi az első pillér, a bírói kinevezéseket átíró törvény vitáját. Erre a tüntetések szervezői engedetlenségi hetet hirdettek, a szolgálatot megtagadó tartalékos katonák száma napról-napra nő, miközben a szélsőjobbos koalíciós partner, Itamar Ben Gvír a reform leállítását sürgető likudosok kizárására szólította fel a pártelnök miniszterelnököt. Ami azonban kockázatos, hiszen a koalíciónak csupán 4 fős többsége van.