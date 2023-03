Gy. D.;

Németország;Ukrajna;bejelentés;Deutsche Welle;Leopard;harckocsik;Olaf Scholz;

2023-03-28 13:30:00

A berlini kormány szerint megérkeztek Ukrajnába a Németország által küldött Leopard harckocsik

Olaf Scholz német kancellár hétfői hollandiai látogatásán közölte, hogy átadták a harckocsikat.

Megérkeztek Ukrajnába a Németország által küldött 18 darab Leopard 2-es harckocsi – erről számolt be a Deutsche Welle orosz és ukrán nyelvű kiadása is.

Olaf Scholz német kancellár hétfőn, hollandiai látogatása során közölte, hogy átadták az ukrán félnek a harckocsikat. Szintén erről számolt be hétfői Twitter-bejegyzésében a német védelmi minisztérium is.

Korábban erről saját forrásaira hivatkozva beszámolt a Der Spiegel is. A német lap információi szerint az utolsó harckocsi-szállítmányokat már a múlt héten útnak indították, és az ukrán határnál átadták őket ukrajnai tisztségviselőknek. Az ukrán fél ezenkívül mintegy 40 darab Marder típusú páncélozott harcjárművet is kapott.

Az ukrán fél egyelőre nem reagált érdemben a német bejelentésre.

Mint arról a Népszava is beszámolt korábban, Olaf Scholz hosszas habozás után januárban jelentette be, hogy Berlin Leopard harckocsikat küld Ukrajnának, miután jelentős nyomás nehezedett rá már a kormánykoalíción belül is. A döntés a közelgő, tavaszi offenzívák lehetősége miatt vált végül egyre inkább sürgetővé.