2023-03-29 17:45:00

Orosz katonai célpont lehet Svédország, a stockholmi külügy beidézte az agresszor ország nagykövetét

A moszkvai álláspontot közvetítő stockholmi nagykövet szerint a svédek NATO-csatlakozásuk után az orosz megtorló intézkedések „jogos célpontjává” válnak.

Bekéretik Oroszország stockholmi nagykövetét, hogy panaszt tegyenek a svéd NATO-jelentkezési folyamatba való beavatkozási kísérlet miatt – idézte a Reuters a svéd külügyminisztérium szerdai közleményét. Tobias Billstrom svéd külügyminiszter azt kifogásolja, hogy az orosz nagykövetség honlapján kedden közzétettek egy hosszú írást, amelyben a skandináv országnak az észak-atlanti szövetséghez való csatlakozását bírálták élesen.

Facebook-bejegyzésben is olvasható agresszív moszkvai álláspont, amelyben az ukrajnai háború után a NATO-csatlakozásukat kérő svédek mellett a finneket is megfenyegették. – Finnország és Svédország csatlakozását követően majdnem megduplázódik az orosz-NATO határok teljes hossza. Ha valaki még mindig azt gondolja, hogy ez bármilyen módon javítja Európa biztonságát – biztosíthatom, hogy „az ellenséges blokk új tagjai jogos célpontjává válnak Oroszország ellenintézkedéseinek, beleértve a katonai jellegűeket is” – olvasható Viktor Ivanovics Tatarincsev stockholmi orosz nagykövet által jegyzett írásban.

A nagykövet felhánytorgatta azt is, hogy miközben „az Egyesült Királyság már arra készül, hogy Ukrajnába küldje a szegényített urániumot, Svédország saját védelmi képességeit is figyelmen kívül hagyva gyorsan gyűjti a nehéz támadófelszereléseket az ukránok számára”. Az írás nehezményezi továbbá, hogy „az ukrán fegyveres erők soraiban sok a svéd önkéntesek”, akik között az oroszok szerint aktív hivatásos katonák is vannak.