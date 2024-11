Kijev NATO-tagságot szeretne

Egyre nagyobb a káosz Ukrajnában. Csütörtökön Petro Porosenko elnök orosz inváziót jelentett be, s bár azóta kiderült, hogy nem történt invázió, az is bizonyítottá vált, hogy orosz fegyveresek erők, ha nem is tömegesen, de illegálisan átlépték az orosz-ukrán határt. A NATO szerint orosz katonai agresszió érte Ukrajnát. Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnök bejelentette - kormánya elkezdi a felkészülést a NATO-csatlakozásra.