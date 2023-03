nepszava.hu;

2023-03-29 22:24:00

Németh Szilárd újjáalakította a Fideszt, aztán leszámolásba kezdett a belső ellenfeleivel Csepelen

Eltávolíttatta és kizáratta a pártbeli ellenfeleit, akik nem mellesleg az önkormányzat vezetői.

Új fejezetéhez ért szerdán Csepelen az a fideszes belháború, amelynek évek óta tartó folyamatáról a Népszava is rendre beszámolt. Németh Szilárd egykori polgármester, aki jelenleg országgyűlési képviselő, és a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos, a Facebook-oldalán közölte: a Fidesz „korábban egyhangú döntéssel feloszlatott” csepeli szervezete újjáalakult. Igaz azt nem tette hozzá, hogy a feloszlatást ő kezdeményezte, mert végleg összeveszett a kerületi önkormányzat teljes fideszes vezetésével.

– Az alapszabály alapján az elfogadott ismételt tagfelvételi kérelmet benyújtók tagsági jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. Az Országos Választmány Elnöksége két volt tag, Borbély Lénárd csepeli polgármester és Ábel Attila csepeli alpolgármester ismételt tagfelvételi kérelmét nem fogadta el. Morovik Attila csepeli alpolgármester pedig be sem nyújtott ismételt tagfelvételi kérelmet, ami kilépésnek minősül. Így ők hárman a továbbiakban nem tagjai a Fidesznek, nem képviselhetik és nem nyilatkozhatnak a Fidesz nevében, nem használhatják a Fidesz jelképeit, nem tagjai a Fidesz-KDNP önkormányzati frakciójának, nem tartoznak politikai közösségünkhöz – rögzítette az ítéletet, vagyis a pártbeli leszámolást Németh Szilárd, akit nem mellesleg megválasztottak elnöknek. Azt még hozzátette, hogy a kerületi képviselő-testület Fidesz-KDNP-képviselőcsoportja élén továbbra is az eddigi frakcióvezető, Bercsik Károly vezeti.

Németh Szilárd tömören azt is világossá tette, hogy volt párttársaival a vitát lezártnak tekinti, bizalomról összefogásról, tiszteletről írt és a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választások megnyerésének esélyét vetítette előre.

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere Facebook-oldalán megjegyezte, hogy 21 év után már nem lehet ennek a pártnak a tagja. „A kettőnk között fennálló vitában én Csepel és a csepeli emberek érdekét képviseltem, és ez ide vezetett. Ebben a vitában a két legfontosabb kérdés a Kis-Duna-part beépítése volt, a másik a Munkásotthon megőrzése a csepeliek javára. A polgármesteri munkámat teljes erőmmel folytatom, és kizárólag Csepel érdekében járok el. Ehhez pedig továbbra is kérem az itt élők támogatását” – tette hozzá, megerősítve, hogy továbbra is „jobboldali” a világnézete.

Ábel Attila alpolgármester is megemlékezett volt pártjáról: „Hosszú folyamat végén, rendkívül méltatlan módon és módszerekkel, Németh Szilárd követelésére ma délután zártak ki a Fideszből. 23 évig voltam Fidesz tag, 15 évig a csepeli Fidesz elnöke.” – 2019 tavaszán visszautasítottam Németh Szilárdot, amikor arra kért, hogy segítsek neki megbuktatni Borbély Lénárdot, a Fidesz polgármester-jelöltjét. Ezért előbb lefokoztak, elvették az összes tisztségemet abban a pártban, amelynek a neve hűséget jelent. Mi úgy nyertük meg a választást a „vörös Csepelen” akkor, amikor még a budai várat is elvesztette a jobboldal, hogy itt még a Fidesz alelnöke is ellenünk dolgozott. Életem végéig büszke leszek erre a teljesítményre – írta az alpolgármester.