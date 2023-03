P. L.;

Fidesz;Csepel;Németh Szilárd;belharc;Borbély Lénárd;

2023-03-30 11:41:00

Függetlenként is újraindul a polgármesterségért Csepelen Borbély Lénárd, akit Németh Szilárd szorított ki a Fideszből

A rezsibiztossal ellentétben a polgármester megnyert választásokat tudhat maga mögött az elmúlt 9 évben.

Jövőre akár a Fidesszel szemben is elindul független polgármesterjelöltként a pártból Ábel Attila alpolgármesterrel együtt kiszorított Borbély Lénárd Csepelen - értesült a Szabad Európa.

Amint azt a Népszava is megírta, új fejezetéhez ért szerdán a csepeli fideszes belháború, amikor is Németh Szilárd rezsibiztos bejelentette, a Fidesz „korábban egyhangú döntéssel feloszlatott” csepeli szervezete újjáalakult. Igaz azt nem tette hozzá, hogy a feloszlatást ő kezdeményezte, mert végleg összeveszett a kerületi önkormányzat fideszes vezetésével.

„Az alapszabály alapján az elfogadott ismételt tagfelvételi kérelmet benyújtók tagsági jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. Az Országos Választmány Elnöksége két volt tag, Borbély Lénárd csepeli polgármester és Ábel Attila csepeli alpolgármester ismételt tagfelvételi kérelmét nem fogadta el. Morovik Attila csepeli alpolgármester pedig be sem nyújtott ismételt tagfelvételi kérelmet, ami kilépésnek minősül. Így ők hárman a továbbiakban nem tagjai a Fidesznek, nem képviselhetik és nem nyilatkozhatnak a Fidesz nevében, nem használhatják a Fidesz jelképeit, nem tagjai a Fidesz-KDNP önkormányzati frakciójának, nem tartoznak politikai közösségünkhöz” – rögzítette az ítéletet, vagyis a pártbeli leszámolást Németh Szilárd, akit nem mellesleg megválasztottak elnöknek.

A Szabad Európa forrása ugyanakkor úgy fogalmazott: „Lénárd 2010 óta amilyen választáson elindul, azt megnyeri Csepelen. Egy baloldali fellegvárból csinált egy stabil fideszes körzetet. A ”Vörös Csepelen„ tömegek jönnek el a Nemzeti Összetartozás Napján rendezett önkormányzati megemlékezésre. Semmi oka arra, hogy ne induljon el”. A forrás a Borbély és Németh közötti nézeteltérés gyökereit abban látja, hogy „Németh Szilárd nem bírta elviselni, hogy már sem nem polgármester, sem nem képviselő Csepelen és folyamatosan irányítani akarta Borbély Lénárdot”.

Borbély kiszorítása egyébként annak fényében is több mint érdekes, hogy míg őt 2014-ben és 2019-ben is megválasztották polgármesternek Csepelen, addig Németh Szilárd 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is kikapott az országgyűlési választásokon Szabó Szabolcstól a körzetben.