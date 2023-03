Á. Z.;

film;gyász;halál;operatőr;Ragályi Elemér;

2023-03-30 17:59:00

Meghalt Ragályi Elemér

A Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr 83 éves volt.

Rövid ideig tartó, méltósággal viselt betegségben, ma elhunyt Ragályi Elemér – tudatta a Telexnek küldött csütörtöki közleményében a család. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr 83 éves volt.

Ragályi Elemér 1939. április 18-án született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1968-ban szerzett operatőri diplomát, az „Illés-iskola” prominens alakja, aki a 70-es években stílusteremtőként vált ismertté a kézikamera-kezelésével és a világítástechnikájával.

Dolgozott szerte Európában és az Egyesült Államokban is, a Magyar Filmszemlén hatszor lapta meg a legjobb operatőrnek járó díjat, 1974-ben Balázs Béla-díjat nyert, 1985-ben érdemes és kiváló művész, 1991-ben Kossuth-díjas lett. Ugyanebben aza évben 1991-ben, Xavier Koller svájci rendezővel dolgozott A remény útjáért című filmen, amelyik elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. Öt évvel később, 1996-ban annak a Raszputyin című filmnek is ő volt az operatőre, amelyik Emmy-díjat kapott. 1988-ban a Murderers Among us: The Simon Wiesenthal Story című film fényképezéséért, 1990-ben a The Josephine Baker Story című HBO-produkcióért is CableACE operatőri díjjal ismerték el a munkáját az Egyesült Államokban. Ő volt az operatőre a magyarországi Vajna-korszakot indító 1997-es vígjátéknak, A miniszter félrelépnek is.