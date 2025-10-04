"László Petra szégyenfal" - Így néz ki egy menekültgyerek-rugdosó

Mint a Népszava is, de tegnap valamennyi médium beszámolt arról az esetről, ami miatt alighanem egyfajta társadalmi pszichológiai kezelésre szorulnánk: egy fiatal magyar nő, aki történetesen egy, a szélsőjobbhoz köthető tévé munkatársa, menekülteket rugdosott meg, és ezt képes volt egy kislánnyal is megtenni. A történet - állítólag - még azokat is felháborította, akik amúgy nem ódzkodnak rendre uszítani a világban a háborúk elől helyet keresők ellen, bár azért erre én azt mondanám: ugyan, mégis mire számítottak? A Facebook közösségi portálon azonban viharos gyorsasággal létrejött a "László Petra szégyenfal", merthogy így hívják ezt a hős, a legelesettebb embertársait bántalmazó ifiasszonyt.