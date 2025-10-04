A férfinak, akit végül a rendőrök kapcsoltak le, nem csak a menet tagjaival, egy zebrajelmezes felvonulóval, de az eseményről tudósító újságírókkal is gondja akadt.
A Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró, költő, vágó, operatőr, rendező, színész és zenész 72 éves korában hunyt el.
A legendás operatőr korszakos rajzfilmek készítésében vett részt.
A hollywoodi filmsztárra és a fegyvermesterre nem csak a gondatlanságból elkövetett emberölést akarják rábizonyítani, hanem azt is, hogy tudták: a forgatáson éles lőszer van a pisztolyban, amely végül kioltotta az egyik operatőr életét.
Csaknem teljes egészében Magyarországon forgott le a National Geographic csatorna eddig legnagyobb volumenű produkciója, a Mars című széria második évada. A magyar származású kanadai Szalay Attila volt az összes epizód vezető operatőre, akit telefonon értünk utol.
A holland operatőr kedden, 78 évesen halt meg amszterdami otthonában.
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást rendelt el az ügyészség a július 4-i halálos baleset segélyhívásának fogadása kapcsán.
A 112 központi segélyhívó operátorának hibájából a Pest megyei Tóalmás helyett a Nógrád megyei Tolmácsra indultak el a tűzoltók és mentők július 4-én egy traktorbalesethez - tudta meg a Lánglovagok.hu. A 112-es szám Miskolcon vagy Szombathelyen cseng ki ott van az ország két segélyhívó központja.
Elhunyt Raoul Coutard világhírű francia operatőr, aki a francia újhullám nagy rendezőivel dolgozott együtt, ő fényképezte Jean-Luc Godard Kifulladásig című filmjét is, amelynek forgatókönyvét Francois Truffaut írta.
Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat a Mohácsi Járási Ügyészség egy nő ellen, aki egy országos televízió operatőrére támadt az Országos Roma Önkormányzat közgyűlésének tavaly novemberben tartott, Mohácsra kihelyezett rendkívüli ülésén - közölte a Baranya Megyei Főügyészség szerdán.
Nemes Jeles László Saul fia című filmjének fényképezéséért Erdély Mátyásnak ítélte a nemzetközi zsűri a fődíjat az operatőrök nemzetközi filmfesztiválján a macedón Bitolában. A Balkán első operatőrei, a Manaki testvérek emlékére alapított filmes seregszemlét idén 36. alkalommal rendezték meg. A versenyben 13 film indult, melyeket a berlini, cannes-i és velencei filmfesztiválokon bemutatott alkotásokból választottak ki a szervezők. Az Arany Kamera 300 elnevezésű fődíjról nemzetközi zsűri döntött és indoklásában kiemelte, hogy a Saul fia című film „megújítja a történetmesélést: a nézői figyelmet a főszereplő lelki folyamataira összpontosítja, miközben a Holokauszt borzalmaival szembesít.”
Már mongol internetes oldalakon is azt mutogatják, hogy mit művelt az N1TV - azóta elbocsátott - operatőre - írja az Index. László Petra, mint tudjuk, menekülő embereket rugdosott meg, köztük gyerekeket is.
Mint a Népszava is, de tegnap valamennyi médium beszámolt arról az esetről, ami miatt alighanem egyfajta társadalmi pszichológiai kezelésre szorulnánk: egy fiatal magyar nő, aki történetesen egy, a szélsőjobbhoz köthető tévé munkatársa, menekülteket rugdosott meg, és ezt képes volt egy kislánnyal is megtenni. A történet - állítólag - még azokat is felháborította, akik amúgy nem ódzkodnak rendre uszítani a világban a háborúk elől helyet keresők ellen, bár azért erre én azt mondanám: ugyan, mégis mire számítottak? A Facebook közösségi portálon azonban viharos gyorsasággal létrejött a "László Petra szégyenfal", merthogy így hívják ezt a hős, a legelesettebb embertársait bántalmazó ifiasszonyt.
Számos barátja, tisztelője köszöntötte Zsigmond Vilmost, az Oscar-díjas operatőr nyolcvanötödik születésnapjának tiszteletére rendezett fogadáson a Ludwig Múzeum Fényképezte Zsigmond Vilmos című kiállításán.
Életének 93. évében elhunyt Szécsényi Ferenc Kossuth-díjas operatőr, érdemes és kiváló művész, a Magyar Mozgókép Mestere, a Filmművészek és Filmalkalmazottak Szakszervezetének örökös tiszteletbeli elnöke.