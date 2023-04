Rosznáky Varga Emma;

színház;Ódry Színpad;SZFE;

2023-04-01 14:40:00

Újra megnyílt az Ódry Színpad, az SZFE összes egykori játszóhelye működik

Bár a felirat továbbra sincs kint az épületen, az esti közönség nyilván tudta, hova érkezett. Az első előadás, egy operett finom áthallásokkal mesélt az elmúlt évekről.

Akárha meg sem szakadt volna a folyamat, ahogy ez premierkor lenni szokott: diákok, tanárok, szülők, barátok gyülekeznek a Vas utcai előtérben. Még érezhető a feszültség: a kultúrpolitikai csörte legnagyobb elszenvedői az oktatók és diákjaik voltak, a tavalyi és azelőtti évben felvettek nyugalma sem felhőtlen, mivel az SZFE-ügyből szinte morális kérdést csinált mindkét politikai oldal: azt is támadták, aki maradt, azt is, aki elment. Az Ódry megnyitása – ahogy azt maga Rátóti Zoltán is hangsúlyozta szeptemberben: nagy dolog. Jelenthetne akár pacifikálási folyamatot is.

Szerda este hétkor ismét megnyitotta kapuit az Ódry Színpad, majdnem három éven át nem játszottak egyetlen vizsgaelőadást sem a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) legnagyobb múltú és legfontosabb színpadán. A pauza oka közismert: az Ódry Színpad 2020 októberében vált az egyetemfoglalás szimbolikus helyévé, hallgatói fórumoknak adott otthont, az SZFE új, kuratóriumi vezetése 2021 januárjában záratta be az Ódry Színpadot. A hírre többen mécseseket és virágokat helyeztek a Vas utcai épület bejárata elé, több kiváló színházi ember köszönt el a helytől, köztük a Kossuth-díjas Szinetár Miklós, akinek első rendezésével nyitott meg az Ódry Színpad 1959-ben.

Minden viszontagság ellenére az élet ment tovább az egyetemen, az új vezetés az Uránia Nemzeti Filmszínház színpadát jelölte ki az Ódry utódjául, de az mégsem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Bár szándék volt rá, hogy a Vas utcai épületegyüttes egy részét a kuratóriumi vezetés visszaadná a Magyar Református Egyháznak – az épületet 1950-ben államosították, a visszaadásról tárgyalások folytak az egyház képviselőivel –, ebből végül nem lett semmi. Új könyvtár létesült, itt működött az Ódry Padlás és a Doktori Iskola is visszaköltözött. Rátóti Zoltán, az SZFE rektora már a szeptemberi tanévnyitón jelezte a nyitást, de pontos dátumot hónapokig nem lehetett tudni. Szerdán lapunk elsőként írta meg, hogy ismét kinyit a játszóhely Novák Eszter és Selmeczi György osztályának Operettmesék című előadásával.

A negyedéves zenés színművész osztály Operettmesék előadásában csillogó tehetségeket láthatott a közönség, Selmeczi György zenei irányításával a Cigánybáró, a Szép Heléna és Mikádó operettekből készült háromszor egyórás rövidített verzió. „Az operett korunkban végletesen megosztó színházi jelenség” – áll az előadás szinopszisában. „Sokan kritikátlanul rajonganak érte, mások szemében vörös posztó, de – akár szeretjük, akár nem – vitathatatlanul a magyar színháztörténeti örökség meghatározó műfaja.” Novák Eszter és Forgács Péter rendezésükben remekül bántak az anyagokkal, igazán élővé formálták az olykor csicsás és eltúlzott darabokat. Az operettmatéria finom áthallásokkal mesélt az elmúlt évekről, mintha újra visszakapta volna régi fényét a Vas utca.

„Kádár alatt is működött az Ódry Színpad”

Fischer Gábor a hírekből értesült az Ódry Színpad újbóli megnyitásáról. A névadó Ódry Árpád dédunokája, örököse, aki az egyetemfoglalás ideje alatt azt kérte az új vezetéstől, dédapja szobrát adják át a tiltakozó diákoknak, most úgy fogalmazott: örömteli, hogy megnyílik a színpad. Azon elcsodálkozott, hogy minden ugyanott és ugyanúgy nyílt meg, hiszen mikor 2021 januárjában nyilatkozatot adott ki a színpadnál álló Ódry-szoborról, Szarka Gábor kancellár úgy reagált a szavaira: „nem az Ódry-hagyaték vagy Ódry Árpád öröksége ellen vagyunk. Semmiképpen sem szeretnénk azt eldugni vagy eltüntetni.” Mit gondol minderről a szerdai nyitás tükrében?



Én nem tekintek úgy magamra mint az események fontos résztvevőjére, a nyilatkozatommal leginkább dédapám örökségét akartam védeni és tovább vinni. Az örökség pedig, mondanom sem kell, nem konkrétan magát tárgyi örökséget, hanem a szellemiséget és az az iránti tiszteletet is jelenti, egykor, az egyetemfoglalás idején a szobor szerepe szimbolikus volt, azt tartottam volna helyesnek, ha az egyetemfoglalók birtokába kerül. Magának a szobornak a sorsáról se tudok, időközben olyan információk is eljutottak hozzám, hogy az Ódry-szobornak szeretnének valami méltó helyet adni. Bár most, hogy ismét működik egy Ódry Színpad, ahol színművészetisek játsszák az előadásaikat, úgy gondolom, hogy a szobor helyén van a leendő színészek játszóhelyén.

Úgy látja, minden visszatért a rendes kerékvágásba?

Ezt így nyilván nem lehet kijelenteni, történt, ami történt, az SZFE-t elfoglalták úgy és akképp, ahogy azt nem lett volna szabad. Ódry Árpád nem érdemelte volna meg, hogy csak úgy kisöpörjék, mert gyakorlatilag ez történt pár éve, egy háború. Mindemellett azt gondolom, hogy az Ódry Színpad sohasem a működtetőiről szól, hanem a diákokról és a nézőkről. Akik erre az egyetemre jelentkeznek, azok a szakmát akarják kitanulni, azt a mesterséget, aminek dédapám mint színész, rendező és a jogelőd Színiakadémia főigazgatója, jeles képviselője volt.

Az Ódry Színpad maga is szimbolikus hellyé vált az egyetemfoglalás alatt, itt tartották gyűléseket, bezárásának hírére gyászmécsesek és virágok borították el a Vas utcai épület előterét. Színészgenerációk tanultak itt…

Ez a hely a hallgatókat és az oktatókat illeti meg, ha így nézzük, teljesen mindegy, hogy ki vezeti az egyetemet, kié a hatalom. A tanulók nem tehetnek róla, hogy milyen évben születtek és arról sem, hogy színészek vagy filmesek akarnak lenni. Az elmúlt időszakban gyakran elfelejtették, hogy bár az színművészeti csak pár éves időszakot jelent, de ezek az évek meghatározzák az ott tanulók életét, arról nem is beszélve, hogy milyen nehéz erre az egyetemre bekerülni. Tudok több olyan hallgatóról, akit az új érában vettek föl, semmilyen szinten nem ért egyet az egyetem einstandjával, de oda jár most is az SZFE-re, és igyekszik jól végezni a dolgát, lelkesedni, hiszen erre készült mindig is. Úgy gondolom, ez egyáltalán nem elítélendő. Öröm, hogy végre megint van egy nagyméretű játszóhely, ahol ki tudják magukat próbálni a diákok. A hallgatók munkáját véleményezni az egyetem aktuális vezetősége miatt pedig egyértelmű butaság. Ha belegondolunk, Kádár alatt is működött az Ódry Színpad.