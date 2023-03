P. L.;

katolikus egyház;Vatikán;kórházi ellátás;Ferenc pápa;

2023-03-31 19:41:00

Jobban van Ferenc pápa, szombaton akár el is hagyhatja a kórházat

A tervek szerint másnap már részt is vesz a virágvasárnapi szentmisén, a nagyheti szertartások levezényléséhez azonban ismételten a rangidős bíborosok segítségét fogja kérni.

A Vatikán közlése szerint várhatóan szombaton elhagyhatja a kórházat Ferenc pápa, másnap pedig részt is vehet a virágvasárnapi szentmisén - írja a Reuters.

A brit hírügynökség felidézi, hogy a 87. életévében járó katolikus egyházfőt két napja szállították a római Gemelli kórházba, miután légzési nehézségekre panaszkodott. Az orvosok hörghurutot állapítottak meg nála, de szerencsére a szervezete jól reagált az antibiotikum-infúzióra - tették hozzá.

A Vatikán a pápa javuló egészségügyi állapotát illusztrálva arról tájékoztatott, hogy csütörtök este már pizzázott is az orvosi és a biztonsági személyzet társaságában. Matteo Bruni szentszéki szóvivő megerősítette, hogy ha az egyházfőt valóban kiengedik a kórházból holnap, úgy a virágvasárnapi szentmisén már részt vesz.

A közelgő nagyheti szertartások ugyanakkor sűrű és kimerítő programot jelentenek, ezért a bíborosi kollégium dékánja, Giovanni Battista Re közlése szerint az ünnepségeken egy bíboros fog a pápának segíteni, aki az oltári feladatokat is ellátja majd. Ilyen megoldásokra már tavaly is sor került, amikor is a pápa térdfájdalmai miatt bízta a rangidős bíborosokra a szentmisék levezénylését.

A katolikus egyházfő Twitter-bejegyzést is közzétett a mai napon, ebben azt írta: Az élet megpróbáltatásai és nehézségei hittel megtapasztalva szívünk megtisztítását szolgálják, melyek alázatosabbá, ezáltal egyre nyitottabbá tesznek Isten előtt.