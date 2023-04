Őrizetbe vettek egy orosz nőt Vladlen Tatarszkij meggyilkolásával összefüggésben

Gy. D.;

2023-04-03 16:47:00

Darja Trepováról az orosz belügyminisztérium videofelvételt tett közzé. Ezen elismerte, hogy ő adta Tatarszkijnak azt a kis szobrot, amelyben a robbanószer volt, mindazonáltal vonakodott attól, hogy elmondja, neki ki adta a szobrot.

Őrizetbe vettek egy orosz nőt Vladlen Tatarszkij, az ismert orosz katonai blogger elleni robbantással összefüggésben – jelentette hétfőn a Reuters hírügynökség.

Mint arról a Népszava is beszámolt, vasárnap robbanás rázott meg egy szentpétervári kávézót, amelyben Tatarszkij (eredeti nevén Makszim Fomin) éppen gyűlést tartott „orosz hazafikkal”. A kávézó korábban egyébként az ukrajnai háborúban részt vevő, kegyetlen brutalitásáról ismert orosz zsoldossereg alapítójának, Jevgenyij Prigozsinnak a tulajdonában volt. A detonációban Tatarszkij életét vesztette, több mint 30 ember pedig megsebesült.

Az őrizetbe vett 26 éves Darja Trepováról az orosz belügyminisztérium videofelvételt tett közzé. Ezen az orosz nő elismerte, hogy ő adta Tatarszkijnak azt a kis szobrot, amelyben a robbanószer volt, mindazonáltal vonakodott attól, hogy elmondja, ki adta neki a szobrot. „Elmondhatom később?” – tette fel a kérdést.

Az orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság (NAK) azt állította, a robbantást az ukrán hírszerző szolgálatok szervezték meg a börtönben ülő orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij támogatóinak segítségével. Ennek „alátámasztására” mindössze annyi szolgál, hogy a nőt tavaly február 24-én (az Ukrajna elleni orosz invázió kezdőnapján) őrizetbe vették egy háborúellenes tüntetésen való részvétel miatt.

Navalnij szövetségesei (akik a mozgalom elleni brutális hatósági fellépés nyomán külföldre menekültek) tagadták a vádakat, és azt mondták, valószínűbb, hogy maguk az orosz hírszerző szolgálatok állnak a gyilkosság mögött.

A Kreml „terrorcselekménynek” minősítette a robbantást, és a NAK közleményét „bizonyítékként” kezelve közölte, hogy Ukrajna állhat az eset mögött. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban arra intette az embereket, hogy legyenek türelmesek, és várják meg az ügyön dolgozó orosz különleges szolgálatok további bejelentéseit.

Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó reagálásában arról beszélt, a katonai blogger elleni merénylet egy oroszországi „belpolitikai harc” része volt, igaz, ő sem szolgált bizonyítékkal állítása alátámasztására.

