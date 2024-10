Merő dada az élet

Zetor Leila néven népszerű blogger volt sok követővel. Most pedig már második kötete, a Leli élete jelent meg. Amelyből kiderül, mi történik, ha egy negyvenes évei közepén járó nő figyelemzavaros, cukorbeteg, gyermektelen, langaléta, szociálisan érzékeny és még írni is tud. A traumákból, szorongásokból emlékezetes egypercesek, szerethető embertörténetek kerekednek, ezek látszólag ad hoc sorjázásából pedig egy családtörténet bontakozik ki. Szaniszló Judit intenzív erejű szövegei nemcsak fanyar humorúak, de erősen líraiak is.