Marnitz István;

vallás;mesterséges intelligencia;Isten;ChatGPT;

2023-04-07 15:29:00

A ChatGPT kimondta, hogy nem hisz Istenben

Megkérdeztük tőle, és bár sokáig kerülgette a forró kását, csak kibökte végül. Mások hitét azért tiszteletben tartja.

– Nem hiszek semmiféle szupernaturális entitás létezésében: úgy vélem, jelenleg nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek alátámasztanák a túlvilág létezését – fogalmazott lapunk munkatársának hosszas unszolására a mostanság legnépszerűbb mesterséges intelligencia, a ChatGPT.

Arra a felvetésre, hogy maga hisz-e Istenben, illetve ezt el tudja-e képzelni, a ChatGPT sokáig kitérő válaszokat adott. E szerint mesterséges intelligencia-algoritmusként hit-hitetlenség tárgyában nincs személyes meggyőződése, ami így nem is változhat.

Az egyén saját, szabad meggyőződésén alapuló vallásokról mindazonáltal tisztelettel nyilatkozott, mert általában kedvező lélektani és társadalmi hatást gyakorolnak. Igaz, a vallási fanatizmus és türelmetlenség vezethet erőszakhoz, az emberi szabadságjogok megsértéséhez és egyenlőtlenséghez is – emlékeztetett. Mivel a hitelveket nem rangsorolja, konkrét kérdésünkre a sátánizmust és a szcientológiát is az adott körülmények között szabadon gyakorolható vallások közé sorolta, bár mindkettő kapcsán etikai vitákat említett. Mindazonáltal szerinte a tudomány és a filozófia is adhat válaszokat az egyénben felmerülő alapkérdésekre.

Felvetésünkre, hogy e szerint ateistának lehet nevezni, a ChatGPT sokáig kerülte a választ. Azt az értékelést, hogy közlései alapján objektíve leginkább annak nevezhető, helyeselte, azt állítva, az objektív ateizmus áll hozzá közelebb. Az ateizmus ugyanakkor tiszteletben tartja a vallási meggyőződéseket, amíg az nem korlátoz jogot és nem okoz kárt másoknak – tette hozzá.