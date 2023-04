Szalai Anna;

Magyarország;hajléktalanok;közétkeztetés;szüneteltetés;

2023-04-08 12:45:00

Elfogyott az egy tál meleg étel, április elsejétől szünetel az országos hajléktalan-étkeztetési program

Egyelőre elveszítették az utcán, átmeneti szállókon és otthonokban élők az egyetlen esélyt a napi étkezésre – tudta meg a Népszava. A program újraindulásáról még nem tudni semmit.

Április elsejétől szünetel az országos hajléktalan-étkeztetési program. Ezzel naponta 4000 adag meleg étel tűnik el a rendszerből, miközben az utcán, átmeneti szállókon és otthonokban élők számára az esetek zömében ez jelenti az egyetlen esélyt a napi étkezésre – jelentette ki lapunknak Gurály Zoltán szociológus, a Menhely Alapítvány módszertani vezetője. A program újraindulásáról semmi biztosat nem tudott mondani.

A hajléktalanok étkeztetését biztosító egy tál meleg étel program 2017-ben indult el 4 milliárd forintos uniós támogatásból. Az összeg a ciklus végére az átcsoportosítások révén 5 milliárdra hízott. „Ebből 4000 adag ételt elkészítését és szétosztását tudtuk biztosítani hétköznapokon. Ez évi egymillió adagot, több ezer tonna élelmiszert jelentett, több tízezer embernek nyújtva segítséget” – válaszolta a Népszava kérdésére Varga Péter, a Hajléktalanokért Közalapítvány igazgatója.

„A programozási időszak 2020-ban lejárt, de különféle maradványpénzek felhasználásával egészen idén áprilisig fenn tudtuk tartani ezt az ellátást. Úgy tűnt, hogy a következő uniós ciklus kezdetével kiírható támogatási pályázat meghirdetéséig és lezárásáig több hónapos szünet állhat be a hajléktalan-étkeztetésben. Végül azonban sikerült összeszednünk valamennyi pénzt, így további 81-105 napra újra biztosítani tudjuk a meleg ételt. Ám ehhez új közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Már ki is írtuk, jelentkező is van, így nagyon bízom benne, hogy május közepétől újraindulhat a program és várhatóan négy újabb hónapig, a győztes ajánlatban szereplő vállalási ártól függően, ismét tudunk adni napi egy tál meleg ételt a fedél nélkül élőknek – reménykedett Varga Péter, aki abban is bízik, hogy a jelenlegi, 2021-2027 között uniós pénzügyi ciklusban, sőt azon túlnyúlóan egészen 2029-ig folytatódhat a program.

A közalapítvány munkatársai és tudomása szerint a Belügyminisztérium és az uniós források felhasználását felügyelő hazai irányító hatóság is intenzíven dolgozik azért, hogy az „egy tál meleg étel program” elérhető legyen a következő években is, mivel ez szervesen beépült a hazai hajléktalanellátó rendszerbe. Ám arra a kérdésre egyelőre nem tudott válaszolni, hogy milyen összegű uniós keret áll majd rendelkezésre, bár azt reméli, hogy az előzőnél nagyobb. Még kérdéses az új ciklus új programjának kezdete is, hiszen először a közalapítványnak meg kell nyerni a projekt lebonyolítására kiírt pályázatot, majd nekik is ki kell írni és lezárni a vállalkozói tendert. Talán a tél kezdetére a végére érnek.