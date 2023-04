P. L.;

Európai Unió;Orbán-kormány;vizsgálat;nyugdíjasok;sofőrök;

2023-04-09 09:50:00

Az EU szeretné, a magyar kormány nem támogatja a 70 év feletti sofőrök ötévenkénti vizsgáztatását

A vonatkozó uniós javaslat egyébként elsősorban Németországot célozza meg.

Az Európai Parlament egy friss javaslata részben a 70 év feletti autóvezetők gyakoribb vizsgálatával csökkentené a közlekedési balesetek számát. Az RTL Híradó szerint azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen vizsgát kellene tenni, de az Orbán-kormány semmiképp nem fogja támogatni az ötletet, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter inkább a fiatalokat hibáztatta a legutóbbi kormányinfón.

A legutóbbi elérhető statisztikai adatok a 2021. január-szeptemberi időszakból származnak, eszerint a legtöbb balesetet a 25-30 év közötti sofőrök okozták, több mint 210-et. A 45 és 64 közöttiek ehhez képest jóval kevesebbet, 154 balesetet okoztak, a legidősebb, 65-94 év közötti korosztály pedig 43-at. Igaz, az adatokból az nem derült ki, hogy ezek a számok arányaiban pontosan hány sofőrből kerültek ki az adott korosztályokban.

Lovas Károly Róbert közlekedési szakértő szerint a legfontosabb minden korosztályban a KRESZ naprakész ismerete és betartása lenne, mindazonáltal az életkornak is lehet hatása, ugyanis minél idősebb egy ember, annál nagyobb lehet a kockázata annak, hogy növekszik a reakcióideje és kicsit lassabban tud dönteni bizonyos szituációkban.

Az uniós javaslat egyébként elsősorban Németországot célozza, ahol a megszerzett jogosívány élethossziglan szól, Magyarországon azonban időről időre kötelező az orvosi felülvizsgálat, az orvos pedig egészségügyi okok miatt akár dönthet is úgy, hogy korlátozza a vezetést. A probléma az, hogy ez nehezen ellenőrizhető, így végső soron a sofőrön múlik, hogy az esetleges korlátozásokat be is tartják-e.