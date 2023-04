P. L.;

A kiszivárgott hírszerzési dokumentumok szerint a Wagner-csoport Törökországtól akart fegyvert vásárolni az Ukrajna elleni invázióhoz

A napvilágra került információk Washington és Ankara számára egyaránt kínosak. Ugyanakkor a szakértők óva intettek attól, hogy teljes mértékben hitelt adjanak az orosz források által megjelentetett iratoknak.

Korábban a Népszava is beszámolt arról, hogy a tervezett ukrán ellentámadás felépítésére vonatkozó, titkos amerikai és NATO-terveket részletező minősített dokumentumok kerültek ki a világhálóra, köztük orosz kormánypárti csatornákra. A nyilvánosságra hozott dokumentumokban egyebek között a várható fegyverszállításokra, a csapatokra és egyéb tervekre vonatkozó információk szerepelnek, mindazonáltal nincsenek benne konkrét haditervek azzal kapcsolatban, hogy például Ukrajna miként, mikor és hol tervezi megindítani tervezett offenzíváját. Ennek ellenére akadnak benne a szakavatottak számára érdekes és fontos adatok, szerepelnek benne például az ukrán hadsereg számára biztosított amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetők lőszerfelhasználására vonatkozó információk is, amelyeket a Pentagon nem közölt korábban.

Bár szakértők óva intettek attól, hogy az emberek teljes mértékben hitelt adjanak az orosz források által megjelentetett dokumentumoknak, elemzők szerint az iratok egyes részei eredetinek tűnnek, és értékes információkkal szolgálhatnak a Kremlnek a fegyver- és csapatszállítással, az egyes ukrán csapatok létszámával és egyéb katonai részletekkel kapcsolatban.

A The Washington Post újabb részletekről számolt be a kiszivárgott dokumentumokkal kapcsolatban, amely információk finoman szólva is kínosak: egyrészt ugyanis kiderül belőlük, hogy az Egyesült Államok az ellenfelek mellett intenzív kémtevékenységet folytat a saját NATO-szövetségesei ellen is, másrészt pedig, hogy nem is teljesen alaptalanul, ugyanis ezek alapján az orosz Wagner-csoport a NATO-tag Törökországtól akart fegyvert vásárolni az Ukrajna elleni háborúhoz.

A kiszivárgott eligazítások és összefoglalók ritka részletességgel mutatják be az amerikai kémkedés belső működését. Egyebek között felfedik, hogy a CIA hol toborzott olyan ügynököket, akik hozzáférnek a világ vezetőinek zárt ajtók mögötti beszélgetéseihez; vagy hogy milyen műholdfelvételeket használ az Egyesült Államok az orosz hadsereg erőinek nyomon követésére, beleértve egy olyan technológiát is, amelyet korábban alig, vagy egyáltalán nem azonosítottak nyilvánosan.

A dokumentumok szerint az amerikai hírszerzés mások mellett tudomást szerzett a Wagner-csoport azon terveiről is, melyek szerint az orosz szervezet a NATO-szövetséges Törökországtól vásárolt volna fegyvert a Maliban és Ukrajnában végrehajtott katonai akciókhoz. A Wagner munkatársai február elején elviekben találkoztak is török kapcsolattartóikkal, ráadásul a jelentés szerint Assimi Goïta, Mali ideiglenes elnöke jóvá is hagyta, hogy az ország a Wagner közvetítésével Törökországtól fegyvereket szerezzen. Hogy mindebben pontosan mekkora szerepe volt a török kormánynak, valamint, hogy a fegyvervásárlás sikeres volt-e, az a jelentésből nem derül ki egyértelműen, de amint arra a Washington Post cikke rámutat, az a tény, hogy egy NATO-tag részint segítséget nyújthatott Oroszországnak az Ukrajna elleni invázióhoz, önmagában is konfliktusok sorát eredményezheti, különösen annak fényében, hogy Törökország - Magyarországon kívül - az egyetlen olyan NATO-tagállam, amely továbbra is akadályozza Svédország felvételét a szövetségbe és Finnországét is csak hosszas huzavona után hagyta jóvá.

Mindemellé a bizalmat az sem javítja, hogy bár az ügyben a Washington Post megkereste a török kormányt és Mali washingtoni nagykövetségét is, érdemi választ egyiküktől sem kaptak.