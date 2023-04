A tervezett ukrán offenzíva felépítésére vonatkozó nyugati dokumentumok szivárogtak ki, a Pentagon vizsgálódik

Gy. D.;

Oroszország;USA;NATO;Ukrajna;szivárogtatás;minősített iratok;orosz-ukrán háború;

2023-04-07 18:35:00

Szakértők óva intenek attól, hogy teljes mértékben hitelt adjanak az orosz források által megjelentetett katonai dokumentumoknak. Elemzők szerint azonban az iratok egyes részei eredetinek tűnnek, és értékes információkkal szolgálhatnak a fegyver- és csapatszállítással, az egyes ukrán egységek létszámával és egyéb részletekkel kapcsolatban.

A tervezett ukrán offenzíva felépítésére vonatkozó, titkos amerikai és NATO-terveket részletező minősített dokumentumok szivárogtak ki és kerültek ki a világhálóra, köztük orosz kormánypárti csatornákra. Az ügyben a Pentagon vizsgálódik – írja a The New York Times amerikai kormányzati tisztségviselők közlése nyomán.

Az amerikai védelmi minisztérium azt vizsgálja, ki állhat a Twitteren és az Oroszországban széles körben használt Telegramon megjelent dokumentumok kiszivárogtatása mögött. – Tudunk a közösségimédia-posztokról szóló jelentésekről, a minisztérium vizsgálja az ügyet – mondta Sabrina Singh, a Pentagon szóvivőhelyettese.

BREAKING- #Pentagon investigating classified Ukraine war document #leak.



Secret US plans for supplying aid to Ukraine ahead of an expected offensive were posted on social media this week, prompting a Pentagon investigation. #Ukraine #counteroffensive pic.twitter.com/L89JeIWrv0