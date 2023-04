Á. B.;

Mint pedofil díszvendég az óvodai konferencián – Ilyen volt Gyöngyösi Márton a széderasztalnál Köves Slomó szerint

Az EMIH vezető rabbija úgy véli, az ellenzéki politikusnak is meg kell adni a megtérés lehetőségét, de bőven akadnak kétségei, mennyire volt őszinte a Jobbik elnökének gesztusa.

Gyöngyösi Márton egy olyan pártnak az elnöke hosszú éveken át szimbóluma volt a legújabb kori magyar rasszizmusnak, és maga ennek a pártnak a színeiben hozta vissza a Tisztelt Házba a nyílt antiszemita retorikát - jelentette ki az Indexnek nyilatkozva az Egységes Magyarországi Izraelita Hitköszség (EMIH) vezető rabbija.

A kormányközeli portál azt követően kereste meg Köves Slomót, hogy - mint mi is beszámoltunk róla - az Egyesült Államok budapesti nagykövete, David Pressman a pészah alkalmából ünnepi vacsorát rendezett. Ezen volt jelen volt Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke és EP-képviselője. Az ellenzéki politikus feltűnése azért volt több mint meglepő, mert 2012-ben arról beszélt az Országgyűlésben, hogy listázni kellene azokat a zsidókat, akik szerinte nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

A Mazsihisz elnöke, Heisler András, korábban már jelezte, hogy Gyöngyösi Mártont továbbra is nem kívánatos személynek tartják, ő pedig csak udvariasságból nem csinált ügyet a jelenlétéből az amerikai nagykövet előtt.

Gyöngyösi Márton a pészahi széderasztalnál körülbelül olyan, mint egy pedofil díszvendég az óvodai nevelésről szóló konferencián vagy a „néppártosodott Ku-Klux-Klan” vezetője a Martin Luther Day ünnepségen. Érthetetlen, odaengedése pedig tapintatlan, udvariatlan - fogalmazott most Köves Slomó.

Hozzátette, ugyanakkor a zsidóság hisz a megtérés, a tsuva erejében. Ilyen volt akkor, amikor Szegedi Csanád, a Jobbik korábbi alelnöke ügyében képviselt: nevezetesen, hogy meg kell adni mindenkinek a megtérést. Ennek feltétele a közismerten rasszista pártból való kilépés, saját tévelygésének jóvátétele, értsd: közismertségének arra való felhasználása, hogy korábbi rasszista ideológiájának veszélyeire hívja fel a figyelmet. Saját személyes történetének példáján keresztül nyilvánosan lépjen fel korábbi elvei és a rasszizmus ellen - magyarázta. Hangsúlyozta, erre az esélyt még Gyöngyösi Mártonnak is meg kell adni. Akkor is ha az Országgyűlés elmúlt évtizedeinek legantiszemitább felszólalásában a zsidó származású magyarokkal kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatról értekezett - emlékeztetett a vezető rabbi.

Felhívta a figyelmet,

Köves Slomó kifejtette, a zsidó hagyomány szerint a megtérés három lépésből áll. A megbánás, a megvallás és az elhatározás (a változásra). – Bölcseink azt tanítják, hogy ha háromból egy is hiányzik, akkor az olyan, mintha a tisztátalan ember alámerülne a tisztaságot hozó rituális fürdőben, miközben csúszómászót szorongat a kezében.” Azonban azt erősen kétségesnek tartja, hogy Gyöngyösi Márton az alábbiak közül egyet is őszintén megtett, az a csúszómászó viszont nagyon erősen hozzátapad. „Így pedig, Gyöngyösi Márton hírhedt beszédét felidézve, az ember akár azt is gondolhatja, hogy Gyöngyösi két pászkafalat között a nemzetbiztonsági kockázatok iránt kutatva pásztázta az asztal körül ülőket - fogalmazott Köves Slomó.

A vezető rabbi egyébként már fogadott be megtérő jobbikos politikust az EMIH-be, mégpedig Szegedi Csanád személyiben, aki zsidó származásáról tudomást szerezve 2012-ben lépett ki a pártból és kért tőle bocsánatot az antiszemita kijelentéseiért.