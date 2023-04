Á. Z.;

Oroszország;Magyarország;szerződés;Szijjártó Péter;bővítés;paksi atomerőmű;módosítás;

2023-04-11 15:31:00

Az Orbán-kormány módosítja az oroszokkal kötött paksi szerződést, de ezt még az európai bizottságnak is jóvá kell hagynia

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a technológiai helyzet változásával és az orosz-ukrán háború miatt kivetett szankciókkal indokolta a döntést a keddi moszkvai látogatása alatt.

Megszületett a megegyezés Oroszországgal a paksi bővítés kivitelezési és finanszírozási szerződésének módosításáról annak érdekében, hogy lehetővé váljon az atomerőmű-beruházás folytatása és mielőbbi átadása - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

A politikus a kőalaj- és földgázszállításról szóló megállapodással párhuzamosan tett bejelentést erről. A Roszatomot vezető Alekszej Lihacsovval folytatott tárgyalást követően hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború és az arra adott válaszok nem könnyítették meg a paksi bővítés előrehaladását. – Bár eddig sikerült elérnünk, hogy a nukleáris ipar, az atomenergia nem esik szankciós intézkedések alá, de jól láthatóan sok esetben politikai eszközökkel és jogtalan döntésekkel próbálják gátolni Európa-szerte Magyarország és Oroszország sikeres nukleáris együttműködését – idézte Szijjártó Pétert az MTI.

A „jogtalan döntésekkel” – fűzhetjük hozzá – a tárcavezető valószínűleg a német exportügynökségre gondolt, amely még nem hagyta jóvá az új paksi blokkok irányítástechnikájának kivitelét. Mivel a francia exportügynökség jóváhagyta, azt rebesgetik, hogy a franciák lesznek a befutók.

A módosításra Szijjártó Péter azzal adott magyarázatot, hogy a paksi beruházásról szóló szerződések most már több mint kilenc éve köttettek. a technológiai helyzet változott az orosz-ukrán háború és az emiatt a Kremlre kivetett szankciók miatt pedig meg kellett találni azokat a jogi kereteket, amelyek biztosítják számunkra, hogy az atomerőművet fel tudjuk építeni.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban bejelentette, hogy a feleknek sikerült megállapodniuk a kivitelezési és a finanszírozási szerződés módosításának mikéntjéről is, ennek nyomán pedig az utolsó szövegezési feladatokat végzik már a jogászok.

Mivel a paksi új blokkok megépítése tudja garantálni hosszú távon, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban lesz, hogy Magyarországon az energiaellátás fenntartható módon és normális áron tudjon történni az elkövetkezendő időszakban is. A rezsicsökkentés fenntartása, a hosszú távú energiaellátásunk biztonsága tekintetében Paks, az új paksi blokkok egyszerűen nélkülözhetetlenek, ezért azt reméljük, hogy a kivitelezési és a finanszírozási szerződésmódosítást az Európai Bizottság gyorsan jóvá fogja hagyni, hogy tudjunk haladni tovább ezzel a beruházással – teítt egy propagandaízű megjegyzést Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter ezt követően jó hírnek nevezte, hogy végeztek az úgynevezett résfal-monitoring tesztekkel és ezek eredményeit benyújtották az Országos Atomenergia Hivatalhoz bírálatra, illetve átadták a paksi erőmű vezetése számára tanulmányozásra. – Reméljük, hogy a teszteredmények gyors kiértékelésére kerül sor (.), és akkor megindíthatjuk a résfalazást, ami fontos lépés az építkezés előkészítése során – húzta alá, rámutatva, hogy ennek célja a már működő és a még épülő blokkok biztonságának garantálása az építkezés során. Végül arról is beszámolt, hogy két rendkívül fontos tervezési munka is nagy lépésekkel halad előre: az egyik a leendő hatos blokk alatti talaj kitermelésére vonatkozik, egyelőre a talajvíz szintjéig, a másik a talaj szilárdítást fogja majd lehetővé tenni. – Haladunk itt is a beruházással, de a finanszírozási és a kivitelezési szerződés pontosítására volt szükség ahhoz, hogy ebben a megváltozott környezetben ez a beruházás garantáltan végrehajtható legyen – összegzett.

Szijjártó Péter kitért arra is „tudomásul kell venni, hogy a magyar energiaellátás biztonságához az Oroszországgal való együttműködésre szükség van, és ma a végrehajtott tárgyalásokon mindazokat a megállapodásokat meg tudtuk kötni, amelyek a következő időszakra továbbra is biztonságba helyezik, biztonságban tartják Magyarország energiaellátását – jelezte. Ami ez utóbbit illeti, az egyesült Államok egyik fő kifogása az Orbán-kormány ellen az orosz energiafüggőség fenntaratása, amely miatt szankciókon is gondolkodik már.