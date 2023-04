nepszava.hu;

erőszak;rendőri intézkedés;Hadházy Ákos;kordonbontás;Karmelita kolostor;Momentum;

2023-04-11 22:13:00

Kordonbontás a Karmelitánál: Vizsgálják a rendőri intézkedés körülményeit

Elfogadhatatlannak tartja a rendőrség Hadházy Ákos a Karmelita kolostornál történt rendőri intézkedéssel kapcsolatos megnyilvánulásait.

Elfogadhatatlannak tartja és visszautasítja a rendőrség Hadházy Ákos Karmelita kolostornál történt rendőri intézkedéssel kapcsolatos megnyilvánulásait – közölte a police.hu oldalon a Készenléti Rendőrség. Közleményük szerint parancsnokuk „a képviselő közösségi oldalára kikerült posztok valóságtartalmának megállapítása, és az intézkedés körülményeinek tisztázása érdekében” vizsgálatot rendelt el.

A független országgyűlési képviselőt, aki több momentumos képviselővel együtt április 5-én már harmadszor fogott hozzá az Orbán Viktor hivatala körüli kordon elbontásának, az RTL felvételei szerint rendőrök vitték le a földre, ahol az arca is megsérülhetett, és más képviselőket is erőszakkal távolítottak el a helyszínről.

Ezzel kapcsolatban a rendőség álláspontja, hogy a Készenléti Rendőrség és a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai 2023. április 5-én a Karmelita kolostor előtti területen – ahol több személy lebontotta az építési kordont – hat embert igazoltattak, egy fővel szemben testi kényszert alkalmaztak. A helyszínről a rendőrök senkit nem állítottak elő, és szerintük az érintettek a rendőri intézkedés ellen nem éltek panasszal.

Hadházy, aki a Népszavának elmondta, hogy a történteket a képviselői mentelmi jog súlyos megsértésének tartja, később Facebook-oldalán meg is nevezte a rendőrt, aki vele szemben fellépett, és részletezte is, hogy szerinte milyen erőszakot alkalmazott vele szemben az egyenruhás. Erről a rendőrség most azt írta, hogy „az intézkedő rendőrökről a becsületük és jóhírnevük csorbítására alkalmas kijelentéseket fogalmazott meg, miközben a rendőri intézkedés ellen ő sem élt panasszal”.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a Színház utcát (ahol Orbán Viktor hivatala is található) még 2021 novemberében zárták le „építkezésre” hivatkozva, ám azóta se volt ott nyoma semmiféle lényegi munkálatoknak. A Momentum és Hadházy Ákos először március 14-én, majd 29-én és április 5-én bontott kordont a Karmelitánál.