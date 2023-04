nepszava.hu;

ellenzék;Orbán Viktor;Országgyűlés;Rogán Antal;Völner Pál;azonnali kérdések;akkumulátorgyár;Schadl György;

2023-04-11 19:54:00

Orbán Viktor a Völner-Schald-ügyről: Régóta tudom, hogy ez nem azonnali kérdések, hanem azonnali sértések órája

Rogán Antalt szintén kérdezték az ügyről, válaszában azt állította, nem ismeri és nem is ismerte Schadl Györgyöt.

Valahol meg kell termelni azt a pénzt, amit az állam az ivóvízhálózatra költ – ezzel indokolta Orbán Viktor az Országgyűlés azonnali kérdések órájában neki szegezett kérdésre, hogy miért is költenek milliárdokat a nagy vízigényű akkumulátorgyárak idetelepítésére és az azokat kiszolgáló infrastruktúrára. A Mérce Facebook-közvetítésében az LMP-s Keresztes László Lóránt faggatta minderről a kormányfőt.

A miniszterelnök arra felvetésre, hogy a megtermelt ivóvíz háromnegyede megy pocsékba egy tanulmány szerint, és a magyarországi vízhálózat valóban felújításra szorul, azt mondta:

A miniszterelnök szerint az akkumulátorgyárak adójából teremtené meg a kormány annak a feltételeit is, hogy azonos mennyiségű vízért azonos díjat kelljen fizetni Magyarországon, ami ma nem így van, és minél kisebb a település, annál drágább az ivóvíz. Orbán Viktor nem tért ki a lakossági tiltakozásokra, de a felvetéseket is az akkumulátorgyárak ellenti hangulatkeltésnek minősítette.

A miniszterelnök, akit több ellenzéki képviselő is szembesített az elmúlt évek legsúlyosabb korrupciós botránya, a Völner-Schadl-ügy ellentmondásaival, a parlamenti műfajjal kapcsolatban megjegyezte:

A korrupció kapcsán a többi között kifogásolta, hogy őt maffiózónak nevezte Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője, míg Kálmán Olga DK-s képviselőt, aki arról érdeklődött, hogy tudott-e „Völner Pál és Varga Judit üzelmeiről”, vagyis az Igazságügyi Minisztérium korábbi államtitkára és a jelenleg is miniszter szerepéről a büntetőügyben. Orbán Viktor lerázta és Polt Péterhez irányította azt egykori tévés műsorvezetőt, ám miután az tovább kérdezte, hogy tudott-e az ügyről, azt válaszolta:

A kormányfő után a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek is meg kellett szólalnia az ülésteremben a botrány ügyében, így csaknem öt és fél év után beszélt plenáris ülésen Rogán Antal. Őt Jámbor András, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese afelől érdeklődött, hogy a Völner-Schadl-ügy nyilvánosságra került lehallgatott telefonbeszélgetéseiben „szóba kerül Tóni, Barbara és Ádám, valamint egy 35 évről, de legalább 10-20 évről szóló nagy üzlet”, és a fenti személyeknek köze van-e a miniszterhez.

Rogán Antal válaszában azt állította, nem ismeri és nem is ismerte Schadl Györgyöt. A baloldali képviselőket pedig bírálta, mert szerinte „azt várnák el, hogy újságcikkek alapján azonnal vádat emeljenek, majd ítéletet is hozzanak az igazságszolgáltatási rendszerben”. Rogán ki is oktatta Jámbort, hogy „jogállamban nem így működik, mert a vádakat megvizsgálják a vádhatóságok”. Ugyan nem újságcikkekből, hanem a nyomozati iratokból idézett az ellenzéki képviselő, a miniszter azért hozzátette, hogy őt a munkatársai kiválasztásánál nem a Párbeszéd véleménye érdekli.