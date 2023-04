Á. B.;

Jobbik;antiszemitizmus;zsidóság;Gyöngyösi Márton;

2023-04-12 12:11:00

Gyöngyösi Márton bocsánatot kért, amiért tíz éve listázni szerette volna a zsidókat

A többi, durván antiszemita megnyilvánulásával kapcsolatban még azonban várat magára ez a gesztus. Például amikor arról beszélt, hogy szerinte minden izraeli állampolgár nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Pészah a szabadság születésének és egyben a zsidó nép születésének ünnepe is. Köszönöm még egyszer az amerikai nagykövetnek a meghívást az ünnepre - írta szerda délelőtti Facebook-posztjában a Jobbik elnöke.

Gyöngyösi Márton azt követően nyilvánult meg, hogy - mint mi is beszámoltunk róla - az Egyesült Államok budapesti nagykövete, David Pressman a pészah alkalmából ünnepi vacsorát rendezett. Ezen jelen volt Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke és EP-képviselője.

Az ellenzéki politikus feltűnése azért volt több mint meglepő, mert 2012-ben arról beszélt az Országgyűlésben, hogy listázni kellene azokat a zsidókat, akik szerinte nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

A pártelnök most megköszönte az estét azoknak az ott lévő magyar és nem magyar, zsidó és nem zsidó embereknek is, akik végigülték vele ezt az eseményt a közös asztalnál. Jó volt beszélgetni olyan emberi alapértékekről és vágyról, mint például a szabadság. Sokat tanulhattam ott - tette hozzá.

Számára az est kiemelkedő pillanata volt, amikor odalépett hozzá a társaság egyik tagja és a következőket mondta neki: „élt a harmadik században egy neves zsidó rabbi, Shimon ben Lakish, aki azt tanította, hogy »amikor valaki elfordul a múltjától és ezzel jót cselekszik, az olyan erőteljes cselekedet, hogy a bűnei érdemekké válnak«”.

A Jobbik-Konzervatívok elnöke tudta, hogy mire érti és hogy neki címzi mondatait. „Szeretnék annyit tenni a magyarországi zsidóság, egyben hazánk békéjéért és nyugalmáért, hogy az elfeledtesse azokat a rossz mondatokat, amelyeket korábban meggondolatlanul mondtam” - hangzott válasza. Hozzáfűzte, „nem állt akkor sem szándékomban megsérteni embereket, különösképp nem zsidó honfitársainkat. Akkori kijelentéseimtől elhatárolódom, értük most is bocsánatot kérek”.

Az EP-képviselő úgy látja, Magyarországon a szabadságot a jelenlegi hatalom elvette tőlünk. Ezért minden ünnep, aminek a középpontjában a szabadság visszaszerzése áll, ilyen a Pészah is, mindannyiunk számára rendkívül fontos. Zsidóként is és keresztényként is. Tudjuk, hogy meg kell küzdenünk érte, ahogy azt is tudjuk, hogy ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül. Izrael népével is ott volt az Örökkévaló és ő szabadította meg őket az egyiptomi fogságból. Tehát a szabadulás egyúttal mindig Isten műve is. Erre emlékeztetett minket a széder este. Küzdjünk együtt egy szabad Magyarországért. Rajtam nem fog múlni - zárta sorait Gyöngyösi Márton.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a Jobbik elnökének tíz évvel ezelőtti, Parlamentben előadott eszmefuttatása nem tekinthetőek egy véletlen kiszólásnak. Rendszeresen értekezett a „cionista érdekeknek alárendelt Nyugatról”, de azt is hangoztatta hogy minden egyes izraeli állampolgár - legyen bárhol a világon - nemzetbiztonsági kockázatot jelent a nemzetközi előírások figyelmen kívül hagyása miatt. Emellett egy alkalommal „érdekes állatfajnak” nevezte a holokausztot is.