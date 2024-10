Az antiszemitáknak udvarló Orbán-kormányét elutasította, a Zsidó Nemzeti Alap kitüntetését átvette a 99 éves magyar háziorvos

Körmendi István Magyarország legidősebb gyakorló háziorvosa. Sokan praktizálnak nyugdíj mellett idősen, de az ő esetében a jelző 99 évet jelent. Ugyanabban a Mészáros utcai lakásban rendel, ahol édesapja kezdte háziorvosi pályáját 1920-ban. Életkora ellenére töretlenül bíznak benne a páciensei, ami nem is csoda, hiszen naprakészen követi az orvostudomány fejlődését, gazdag tapasztalatával és türelmes együttérzésével igazi biztonságot jelent számukra. Híre több országba is eljutott. A napokban számára meglepő megtiszteltetés érte: ünnepélyes keretek között megkapta a Zsidó Nemzeti Alap (KKL) Magyarország és Közép-Európa életműdíját. Ami egyben azt is jelenti, hogy az alapító, Herzl Tivadar után második magyarként került be az Alap Aranykönyvébe. Korábban a magyar állam kitüntetését kétszer is visszautasította: nem akart egy listára kerülni Bayer Zsolttal, és nem akarta elfogadni olyan miniszterelnöktől, aki antiszemita szavazóknak udvarol.