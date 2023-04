P. L.;

TV2;Juhász Péter;kormánypropaganda;büntetés-végrehajtási intézet;Schadl György;

2023-04-12 17:42:00

Juhász Péter megpróbált bejutni Schadl Györgyhöz a börtönbe, hátha ő elintézi neki, hogy olvassák már be a TV2-n a helyreigazításokat

Mivel továbbra is Schadl György a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, a volt politikus abban bízik, kaphat segítséget tőle.

Amint arról korábban beszámoltunk, két alkalommal is 500 ezer forintos pénzbírságot kapott a kormánypárti TV2, miután továbbra sem hajlandó eleget tenni a korábbi jogerős bírósági ítéleteknek, és nem közli a helyreigazításokat Juhász Péterrel, az Együtt korábbi társelnökével kapcsolatban. Mint ismert, a propagandacsatornának összesen 16 alkalommal kellene beismernie, hogy hazudtak a volt ellenzéki politikusról, ezt azonban a mai napig nem tették meg, és inkább kifizetik az emiatt kiszabott végrehajtási bírságokat.

A TV2 nem, illetve csak trükközve tett eleget a bíróság jogerős ítéleteinek, azokból egyes részeket önkényesen kiragadva, vagy nem megemlítve, hogy ki volt a felperes és nem hangzott el, hogy megsértették Juhász Péter jó hírnévhez fűződő jogait - noha 2016-ban és 2017-ben gyakorlatilag sorra hazudoztak róla, elsősorban Portik Tamással hamisan összefüggésbe hozva. A csatorna arra való hivatkozással próbálta meg elsunnyogni a feladatot, hogy „a helyreigazító közlemény olyan terjedelmes volt, hogy annak egy adásban való közzététele meghaladta volna a rendelkezésre álló műsoridőt”.

Miután pedig a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke továbbra is az előzetes letartóztatásban lévő Schadl György, Juhász Péter úgy döntött, hogy megkeresi őt a börtönben személyesen, hátha el tudja intézni „Tóninál, Barbaránál, Ádámnál, Gazdinál, én leszarom, hogy kinél", hogy a végrehajtásért kiszabható maximális büntetésnek legyen legalább olyan hatása, hogy az megváltoztassa a propagandacsatorna jogsértő működését és eleget tegyen a jogerős bírósági ítéleteknek.

A politikus úgy tudta, hogy Schadl Györgyöt a Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva, így ide látogatott el, azonban kiderült, hogy a végrehajtói kar elnöke nem itt, hanem a Gyorskocsi utcai fogdában raboskodik. Az intézet munkatársai mindenesetre közölték vele, hogy regisztráció ellenében tud levelet írni Schadl Györgynek.

Erre Juhász Péter meg is ígérte, hogy írni fog neki, mert szerinte ha másfél éve tartó letartóztatása után is ő az MBVK elnöke, akkor biztosan el tudja intézni azt is, hogy a TV2 érdemi bírságokat kapjon a végrehajtás elszabotálásáért.