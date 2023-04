Danó Anna;

2023-04-15 06:05:00

Folytatódik a centralizálás, azt sem hagynák, hogy a kórházak önállóan cseréljenek ablaküveget

Tovább központosítják az intézményi beszerzéseket. Úgy tudjuk, ennek részleteiről is beszélhetett a kórházigazgatóknak Pintér Sándor belügyminiszter, csak a kérdéseket nem szereti.

Leginkább csak gesztusnak értékelhették a belügyminiszter csütörtöki fórumára meghívott kórházi vezetők, hogy „széles körű tájékoztatást kaptak” a kormány terveiről, mert, amit hallhattak, azt már tudták, vagy legalábbis sejthették.

Orbán Viktor miniszterelnök keddi parlamenti hangnemváltása után az sem lehetett igazi meglepetés: az egészségügyet felügyelő miniszter, Pintér Sándor is kifejezte reményét, hogy rendeződik Takács Péter államtitkár, valamint a Magyar Orvosi Kamara közötti viszony és a jövőben együtt tudnak dolgozni. (Forrásaink arról nem hallottak, hogy ennek érdekében az államtitkár készül-e visszavonni a korábbi megalapozatlan vádjait.) Mint emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök Lukács László jobbikos képviselő azonnali kérdésére egyebek mellett azt mondta a parlamentben: köszönettel tartoznak orvosi kamarának is, például a hálapénz kiszorítása érdekében végzett munkájuk miatt, és a jövőben is szívesen működnek együtt velük.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott, „A beteg az első” elnevezésű csütörtöki fórumon a megyei és városi kórházi vezetők mellett jelen voltak az egészségügyi irányításáért felelős kormányzati szervezetek-, valamint az ágazati szakmai és érdekképviseleti szervek képviselői. Volt olyan kórházi vezető, akiben ellenérzést keltett a rendezvényre szóló, Takács Péter által aláírt meghívó. A személyre szóló levélben azt is jelezték, hogy a főigazgatók öltözete alkalomhoz illő sötét öltöny és fehér ing legyen. Azt is közölte az államtitkár,

Lapunk úgy tudja: a fórum első részében különböző lezárult uniós projektekről, a kórházak gazdálkodásáról, finanszírozásról, az új ügyeleti rendszerről hallgathattak előadásokat a meghívottak. A program második részében Pintér Sándor tartott előadást. Információink szerint a miniszter egyebek mellett arról is beszélt, hogy tovább központosítják az egészségügyi intézmények beszerzéseit, valamint a létesítménygazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásokat. Olyanokat például mint az őrzés-védelem, a takarítás, a műszaki üzemeltetés, a karbantartás, valamint az ezekkel összefüggő épületfelújítások. Az utóbbi feladatokat a fővárosi intézmények esetében július elsejétől, a megyei kórházakban 2024. januárjától veszi át a Központi Közbeszerzési Főigazgatóság.

Ez a szervezet már nem is a belügy, hanem a pénzügyminiszter irányítása alá tartozik, és két fő feladata a központosított közbeszerzések lebonyolítása, valamint a létesítmény-üzemeltetés. A változás lényege, hogy az állami kórházaknak és szakrendelőknek nem lesz saját műszaki-üzemeltető gárdája. Az ablaküveg pótlásától kezdve a gép- és műszerjavításokig mindent egy helyről, központilag szerveznek. Ez a lépés megkérdőjelezi a másfél éve elindult átalakítást, amelynek keretében a megyei kórházak magukhoz vették a városi kórházak háttérszolgáltatásainak munkatársait és azok irányítását. Azt, hogy az üzemeltetés központosítása már a megyei kórház irányítás keretében is okoz gondokat, a sátoraljaújhelyi fideszes polgármester, Szamosvölgyi Péter nyilvános fölhorkanása is megmutatta. A polgármester a közösségi portálon közzétett levelében egyebek mellett arról írt: a műszaki ellátási feladatoknak a megye kórházához rendelésével a helyi szakemberek felmondtak és így gondot jelent egy-egy meghibásodott berendezés javítása.