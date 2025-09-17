A Fidesz oktatáshoz értő tagjait partvonalon kívülre szorították, a miniszterelnök pedig nem hisz abban, hogy az oktatás lehet a kiindulópontja egy felfele ívelő, működő országnak – erről is beszélt Hiller István volt oktatási miniszter a Népszava médiatámogatásával megvalósuló Közbeszélgetés rendezvénysorozat legújabb részében.
Csütörtökön szavaz a gödöllői képviselő-testület arról, hogy átadja-e szakrendelőjét az államnak. Sok választásuk nincs, a városnak nincs pénze a fenntartásra.
Mintegy évi kétmilliárdos piachoz nyúlnának hozzá. Egy rosszul kivitelezett váltás a betegellátást, valamint a kórházak, szakrendelők működőképességét is veszélyezteti.
Sajtóinformáció szerint az új kulturális miniszter Hankó Balázs elődje Csák János totális központosításhoz vezető törvénytervezete helyett új javaslatokat kért a kultúrstratégiai intézmények vezetőitől.
A rendszerváltás óta minden főpolgármester nekifutott a budapesti parkolás egységesítésének. Így vagy úgy, de mindannyian elbuktak vele. Most a kampányban ismét napirendre került.
Éppen ezért lehet, el sem jut a kormányig.
A kulturális törvény még nem hivatalos tervezete az eddiginél is nagyobb központosítást tesz lehetővé.
A Magyar Kutatási Hálózatot átkeresztelik egy angol nyelvű mozaikszóra.
Versenyfutás az idővel, sikerül-e az orvos és szakdolgozói hiányhoz igazodva tartósan fenntarthatóra szűkíteni az ellátórendszert – véli Dózsa Csaba egészségügyi közgazdász.
Tovább központosítják az intézményi beszerzéseket. Úgy tudjuk, ennek részleteiről is beszélhetett a kórházigazgatóknak Pintér Sándor belügyminiszter, csak a kérdéseket nem szereti.
A jövőben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság biztosítja az ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat, később pedig a közüzemi szolgáltatásokat is.
Botka László szerint ostobaság „szankciós inflációnak” nevezni a pénzromlást, amit mi sem mutat jobban, mint az, hogy egyelőre csak fél évre szerződtek az áramszolgáltatókkal.
Oknyomozó cikkekre hivatkozva felróják a miniszterelnöknek, hogy újraosztotta a mezőgazdasági vagyont a belső köre számára.
Tízezrével gyűlnek az aláírások és a politikusoknak szánt levelek, miután kiderült, hogy a kormány a Gothár-ügyre hivatkozva kulturális einstandra készül.
A féktelen pazarlás megállítására állított fel beruházási ügynökséget a kormány. A lépés hatékonysága kérdéses.
Központosítanák az iskolai óvodai és munkahelyi étkezdéket működtető konyhákat is - írta meg a Magyar Nemzet.
Új lendülettel ugrott neki néhány régi ügynek az egészségügyi államtitkárság. Ismét kormány elé viszik a kórházak pénzügyi szakembereinek kiszervezését, valamint a háziorvosi törzskartonok kötelező kitöltéséről szóló szabályozást.
Túl jól sikerült a központosítás, ezért van szükség a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ decentralizálására az emberi erőforrások minisztere szerint. Balog Zoltán a központ állománygyűlésén bevallotta: az iskolaigazgatók munkáját eddig leértékelték. Ősztől viszont minden másképp lesz, sok változás jön, a kormány folyamatosan egyeztet - csak azt nem tudni, kivel.
Egyedül nem megy - így is össze lehetne foglalni Bod Péter Ákosnak, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorának véleményét a magyar gazdaságpolitikáról. A jegybank egykori elnöke természetesen ennél sokkal alaposabb érveléssel fejtette ki a Népszavának adott interjúban, hogy egy olyan mértékben nyitott országnak, mint Magyarország a bezárkózás, a túlzott központosítás legfeljebb egy felesleges kitérő lehet.
Ma nem létezik oktatáspolitika, ma csak hatalompolitika van - hangzott el azon a szerdai konferencián, amelynek fő témái az oktatási rendszerben évek óta tartó centralizációs folyamatok, s azok hatásai voltak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a központosításnak több kára van, mint haszna, szakértők úgy vélik, a kormány gyorsan romló pályára állította a köz- és felsőoktatást. Van, aki szerint, abban ami 2010 óta az iskolákban történik, markánsan benne van a pedagógusok tehetetlensége is.
Egy friss felmérés szerint Magyarország oktatási rendszere nem a legrosszabb ugyan, ám a kelet-európai térségben több ország is megelőzött minket. A nemzetközi és hazai kutatások ugyanakkor mind vészharangot kongatnak. A központosítás, forráskivonás, az intézményi autonómia csökkentése gyakorlatilag működésképtelen oktatási rendszert hozhat létre.
A pedagógusok és a szülők is aggódva "várják", vajon mit zúdíthat még a nyakukba a kormányzat: a felsőoktatás és a közoktatás államosítása mellett most az óvodák központosításának terve borzolja a kedélyeket, Budapest több kerületében is az intézmények összevonásáról döntöttek - szakemberek, óvodai vezetők és a szülők megkérdezése nélkül. Szakértők szerint a központosításnak lehet anyagi haszna, ám annak mindenképp a gyerekek látják a kárát.
Fontolgatja a kormány, hogy rendkívül eredménytelen működésük miatt megszünteti az állami egészségügyi és oktatási háttérintézményeket: a Gyemszit és a Kliket. Az ágazatokat pedig teljesen a kormányhivatalok alá rendelnék. Pedig éppen az erőltetett, gyors, át nem gondolt államosítás okozta a problémákat.