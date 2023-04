nepszava.hu;

2023-04-15 16:56:00

A HM szerint tévesek a Pentagon-iratok, nem repültek helikopterek Ukrajnába Magyarországon át

A kiszivárgott amerikai dokumentumok alapján a Politico írt erről, de a honvédelmi tárca ragaszkodik az igazához és a kormányzati állításokhoz.

Hazánk nem engedett át Ukrajna felé helikoptereket, továbbra sem küldünk sem fegyvereket, sem lőszert, sem katonákat, és nem engedünk át katonai szállítmányokat – válaszolta a Honvédelmi Minisztérium (HM) az ATV kérdésére. A tárca tévesnek nevezte a Politico pénteki írását arról, hogy a kiszivárgott Pentagon-iratok szerint az Orbán-kormány titokban mégiscsak engedélyezheti szövetségeseinek, hogy a magyar légteret fegyverszállításokra használják.

Amint arról a Népszava is beszámolt, az egyik dokumentum azt részletezi, hogy az ukrán pilóták a kapott helikopterekkel Horvátországból a magyar légtéren keresztül mennek át Ukrajnába. Ez azért is lenne kínos a kormánynak, mert maga miniszterelnök pont a fegyverszállításokra hivatkozva vádolja háborúpártisággal a nyugati országokat.

– Magyarország álláspontja nem változott: a kormány továbbra is a béke pártján áll.. A háborúnak csak az azonnali tűzszünetet és a béketárgyalások vethetnek véget – ismételte meg a hónapok óta hangoztatott és reklámozott kormányzati propagandát a HM, ami azért is furcsa, mert a Politico írásának megjelenése előtt a magyar és a horvát illetékeseket is kereste, választ azonban egyik helyről sem kapott.