A hatályos uniós szankciók alapján Oroszország ellen általános repülési tilalom van érvényben, az EU-tagországoknak egyénileg kell dönteniük az ideiglenes feloldásról. Ukrajnán keresztül jönni elég veszélyes lenne.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf titkolózása mindennél beszédesebb.
Bejelentést is kaptak arról, hogy Galac közelében repülők zaját hallották és egy lehulló tárgyat láttak.
Korábban a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége közölte, hogy amennyiben a puccsisták nem teljesítik követeléseket, nem riad vissza a katonai beavatkozástól sem.
A kiszivárgott amerikai dokumentumok alapján a Politico írt erről, de a honvédelmi tárca ragaszkodik az igazához és a kormányzati állításokhoz.
Ez azért kínos, mert az Orbán-kormány pont emiatt vádolja háborúpártisággal a nyugati országokat.
Lelőhették volna, de nem akarták veszélyeztetni egy másik ország lakóit. Románia a NATO tagja, védelmi minisztériuma cáfolta az ukrán bejelentést.
Egy francia felségjelzésű utasszállító repülőgéppel nem volt rádiókapcsolat.
A radarok 8 óra körül észlelték a jeleket a keleti országrész határmenti térségében.
Így reagálnak arra, hogy a fehérorosz diktátor, Alekszandr Lukasenka hamis bombafenyegetés ürügyén földre kényszerítette azt a repülőt, amin egy ismert ellenzéki aktivista utazott.
Oroszország gyakorta teszteli a NATO éberségét a Baltikumban. Litvániában négy magyar vadászgép feladata, hogy biztosítsa a légvédelmet.
Kedd este 8 órától határozatlan időre eltűnnek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség tagországainak légtereiből a Boeing MAX típusok. Fél éven belül két súlyos katasztrófa is fűződik hozzájuk.
Egy orosz Szu-27-es vadászgép "nem biztonságos távolságban" közelítette meg hétfőn az amerikai haditengerészet EP-3E Aries II típusú felderítő gépét a Fekete-tenger felett - írja az MTI a Pentagon (amerikai védelmi minisztérium) információi alapján.
Elindult a térkép-szolgáltatás (terkep.legter.hu) tesztüzeme, ahol internetes felületen lehet eseti légteret igényelni kisrepülőknek és drónoknak.
Miközben hallgatnak a fegyverek, dúl a csata Oroszország és Ukrajna között a szavak mezején. Most éppen az borzolja a kedélyeket, hogy az ukrán kormány megtiltotta az orosz légitársaságoknak az ország légterének a használatát.
Lengyelország pénteken nem adott engedélyt a légterén való átrepülésre annak a repülőgépnek, amelyen Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter tért volna vissza Szlovákiából Moszkvába.
Az idén már háromszor kellett riasztani a Magyar Honvédség (MH) Kecskeméten állomásozó Gripen vadászgépeit amiatt, hogy a magyar légtérben megsértették a repülési szabályokat - közölte az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ, közismert nevén a Szikla parancsnoka.
A honvédelmi miniszter szerint várhatóan szakértői tárgyalásokon fognak egyeztetni a Magyar Honvédség esetleges horvát légtérvédelmi feladatairól. Hende Csaba kedden az MTI-vel közölte: a magyar részvételt a horvát védelmi miniszter helyettese vetette fel.