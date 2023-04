nepszava.hu;

Simonka Györgyöt akarta kizáratni a Fideszből Medgyesegyháza volt polgármestere, végül ő távozott

Ruck Márton általánosságban az egyéni érdekek szolgálatát, Békés megyei emberek szembeállítását említette, de írt félelemről, rettegésről, a Rákosi-korszakban tapasztalt módszerekről.

Lemondott helyi pártelnöki tisztségéből és kilépett a Fideszből is Medgyesegyháza volt polgármestere, Ruck Márton – szúrta ki a Telex a politikus Facebook-oldalán közzétett közleményéből, amelyet a helyi polgárokhoz és a barátaihoz címzett. Elöljáróban annyit jegyzett meg döntése magyarázatául, hogy mindenkit megilleti a döntés szabadsága, és ő ezzel élt pénteken, amikor hivatalosan is közölte az érintettekkel a távozását.

„Nem kívánok asszisztálni olyan döntésekhez, amelyek egyéni érdekeket szolgálnak, és szembefordíthatják egymással polgártársaimat. Teszem ezt azért, mert itt születtem, itt élek, és nekem mindig Medgyesegyháza lesz az első” – fogalmazott nagy általánosságban, konkrétumot, nevet neveket nem említve Ruck Márton. A helyi elnök csak a NER első négy évében, 2010 és 2014 között volt Fidesz színeiben a Békés megyei település polgármestere, később már képviselő sem lett, de a helyi csoport pártelnöki posztját megtartva vette fel a harcot Simonka Györggyel, a térség egykori országgyűlési képviselőjével, akinek kizárását kezdeményezte a Fideszből.

Az ok nem más volt, minthogy Simonka ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt – 1,4 milliárd forintos kárt – okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat, és már a bírósági szakaszban tart az ügy. Ruck felvetette, hogy akik nem értettek egyet Simonkával, azokat sorra kizárták a pártból, de Simonka azzal vágott vissza, hogy ő már a volt polgármester kizárását is kezdeményezte. Kettejük vitájában csaknem húszmilliárd forintnyi „brüsszeli pénzek” szétosztásáról esett szó.

A most lemondó és a kormánypártból is távozó egykori polgármester még a Fidesz dél-békési tagjainak is írt levelet, és akkor leplezetlen őszinteséggel fedte fel a párton belül általa tapasztalt félelmet, fenyegetést és rettegést, és Simonkára utalva úgy fogalmazott: „Elképesztő, hogy a rendszerváltás után 30 évvel, nekünk már csak a történelemből ismert Rákosi-időszak módszereivel él egy választott képviselő.”

Korábban a Népszava is beszámolt arról, hogy hiába ül a vádlottak padján Simonka György, tavaly októberben Pusztaottlakán, ahol korábban mag is volt polgármester, a képviselők egyhangúlag társadalmi megbízatású, mandátummal nem rendelkező alpolgármesterré választották.