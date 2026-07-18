Mindenféleképpen rettegni kell.
Rudolf Huliak elővette régi tervét, s visszavezetné a kötelező sorkatonaságot azért mert a leendő magyar kormányfő Felvidéknek nevezi a szlovákiai magyar kisebbség szülőföldjét.
Ruck Márton általánosságban az egyéni érdekek szolgálatát, Békés megyei emberek szembeállítását említette, de írt félelemről, rettegésről, a Rákosi-korszakban tapasztalt módszerekről.
Családja életéért retteg, ám csapdába esett Szíriában, és nem tud hazajönni Magyarországra három gyermekével Mónika. Az asszony még 16 évvel ezelőtt költözött ki férjével, Mannal, akit Magyarországon ismert meg - írja a Blikk.