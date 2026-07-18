Menekülne a szíriai pokolból a magyar anya

Családja életéért retteg, ám csapdába esett Szíriában, és nem tud hazajönni Magyarországra három gyermekével Mónika. Az asszony még 16 évvel ezelőtt költözött ki férjével, Mannal, akit Magyarországon ismert meg - írja a Blikk.