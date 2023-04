P. L.;

2023-04-17 20:01:00

A NAV szólt az OnlyFans-modelleknek, hogy a meztelenkedés után is adót kell fizetni

Egyelőre nincsenek célkeresztben, de ez bármikor változhat.

Egy brit adóhatósági határozat nyomán az Európai Bíróság is elkezdett érdeklődni az egyre népszerűbb Only Fans iránt. Az ismert közösségimédia-felület lényege, hogy alkotóként és rajongóként lehet regisztrálni: az alkotók jellemzően pornográf képeket és videókat tesznek közzé, de indíthatnak élő videóközvetítést és privát üzeneteket is küldhetnek. A rajongók pedig úgy férhetnek hozzá ezekhez a tartalmakhoz, ha fizetnek.

A meztelenkedés és az adófizetés mikéntjének dilemmája úgy került elő, hogy az Egyesült Királyság adóhatósága szerint a platformot üzemeltető Fenix International Ltd. helytelenül járt el, amikor az alkotóknak fizetett pénzből húsz százalékot levont és ehhez a 20 százalékhoz számított fel 20 százalékos áfát. Szerintük ugyanis nem a 20 százalékos levonás, hanem a rajongók által befizetett teljes összeg alapján kellett volna az áfát megfizetnie a cégnek.

A Fenixnek persze nem tetszett az ítélet és pert indított, de a brit elsőfokú bíróság adóügyi tanácsa döntés helyett Luxembourgba továbbította az ügyet az Európai Unió Bírósághoz, amely viszont nem adott helyt a felmerülő aggályoknak.

A történet nyomán a Világgazdaságban felmerült a kérdés, hogy mi a helyzet az OnlyFansszel Magyarországon. Kis Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szóvivője a lapnak azt válaszolta, hogy adó szempontjából csak az Only Fansen alkotóként szereplők helyzetét kell megvizsgálni. Mivel a Fenix a 20 százalékos levonást követően utalja ki a pénzt az alkotóknak, ez külföldi kifizetésnek minősül. A helyzet pedig a következő:

Ez alapján egy Only Fans-modell lehet adószámos magánszemély, aki mint ilyen, elszámolhat költséget, de dönthet úgy is, hogy a 10 százalékos költséghányad alkalmazását választja. Azonban a dolog persze nem ér véget itt: miután a bevétel külföldről jön, az alkotó köteles negyedévente adóelőleget megállapítani és megfizetni, a teljes éves jövedelmét és a megfizetett adóelőleget pedig feltüntetni és az éves adóbevallásában szerepeltetni. Az idei bevallási határidő május 22. - emlékeztetett a Világgazdaság.

Mivel az OnlyFans vállalkozói adóalannyá válnak, a szóvivő hangsúlyozta, hogy adószámot is kell igényelniük a NAV-tól. A tevékenységükről számlát kell kiállítaniuk az OnlyFansnek, ezen a „fordított adózás” kifejezés feltüntetése mellett az általános forgalmi adót nem kell szerepeltetnie, ellenben az áfát be kell vallania Magyarországon.

Kis Péter András mindazonáltal kérdésre megjegyezte, hogy bár az OnlyFans egyelőre nem szerepel a NAV éves ellenőrzési tervének kiemelt adózási témakörei között, ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy az új jelenségekre ne reagálnának gyorsan.