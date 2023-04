Juhász Dániel;

Európai Unió;Orbán-kormány;egyetem;alapítvány;befolyás;

2023-04-18 06:20:00

Az EU-s nyomás nem volt elég, töretlen az Orbán-kormány befolyása az alapítványi egyetemek kuratóriumaiban

A tagcserék nem hoztak érdemi változást – derült ki lapunk körképéből.

Több mint két hónap telt el azóta, hogy az Európai Bizottság nyomására távozniuk kellett a kormánytagoknak a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kiszervezett egyetemek kuratóriumaiból, és az esetek többségében mostanra már sikerült is megtalálni a helyükre a megfelelő személyeket. Az újonnan kinevezettek személyéből pedig jól látszik, hogy az Orbán-kabinet semmit nem bízott a véletlenre, a kormányzati befolyás továbbra is töretlen, csak épp magas rangú kormánytisztviselők jelenléte nélkül.

A közelmúltban történt változás például a Miskolci Egyetemet fenntartó alapítvány élén, ahol Fükő László, a Bosch Elektromos Szerszámgyártó Kft. gyárigazgatója váltotta Varga Judit igazságügyi minisztert a kuratóriumi elnöki székben. Fükő 2020 augusztusa óta mostani előléptetéséig “egyszerű” kuratóriumi tagként vett részt az alapítvány és az egyetem irányításában. Jó kapcsolatokat ápol a kormánnyal, amit az is bizonyít, hogy idén februárban a magyar állam egyedi kormánydöntés alapján összesen 10,2 milliárd forint vissza nem térítendő készpénztámogatást biztosított a Bosch két beruházásához - ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be, aki 2018-ban a Bosch miskolci gyárába is ellátogatott, hogy Fükő Lászlóval közösen emléktáblát avasson a százmilliomodik kéziszerszám gyártásának alkalmából.

A gyárigazgató elnöki kinevezésével új kuratóriumi tagra is szükség volt, őt Világi Oszkár, a MOL-csoport vezérigazgató-helyettesének személyében találták meg. A K-monitor adatbázisa szerint Világi az egyik leggazdagabb felvidéki magyar, otthonosan mozog a szlovák, a magyar, a lengyel és a román politikai életben is. A szülővárosában, Dunaszerdahelyen épült stadiont Orbán Viktorral együtt tekintette meg. Korábban tagja lett a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának is, az intézmény weboldala szerint ezt a pozícióját újabb kinevezése ellenére továbbra is betölti.

A már említett Szijjártó Péter külügyminiszter a győri Széchenyi István Egyetem alapítványának kuratóriumából kényszerült távozásra február közepén, helyére Hetzmann Bélát, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatóját választották meg új kuratóriumi tagnak.

Lantos Csaba energiaügyi minisztert Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke váltotta a Szegedi Tudományegyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi tagjainak sorában. A 4iG-t a “NER szuperprojektjeként” is emlegetik, amely Orbán Viktor miniszterelnök barátja, Mészáros Lőrinc köreiből nőtt hatalmas távközlési és informatikai vállalattá, melynek leányvállalata, az Antenna Hungária Zrt. vásárolta fel a Vodafone Magyarországot a magyar állammal karöltve - emlékeztet cikkében a Telex. Ugyancsak kuratóriumi tag Szegeden Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter, jelenleg a Fidesz európai parlamenti képviselője, ám mivel az egyetem lapunknak küldött tájékoztatása szerint ez a pozíció nem számít kormányzati tisztségnek, neki nem kellett lemondania.

A testnevelési Egyetemen is történt változás. Korábban az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi tagja volt Schmidt Ádám miniszterelnöki tanácsadó, ám az ő neve már nem szerepel az egyetem weboldalán, helyére Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatója került.