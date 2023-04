nepszava.hu;

felújítás;Üllői út;forgalmi rend;3-as metró;buszsáv;Váci út;kerékpársáv;közlekedési dugók;metrópótló buszok;

2023-04-18 13:14:00

Budapesti bringsztráda egyelőre nem lesz, de metrófelújítás után a Váci úton és az Üllői úton a buszsávok átalakulnak biciklisávokká

Legalábbis Karácsony Gergely főpolgármester szerint ennek nincs akadálya, és állítja, mintegy 6 kilométernyi új kerékpársáv kijelölése forgalmi fennakadást nem akadályoz, mert hat év alatt már úgy is hozzászoktak ehhez a rendhez a járművezetők.

A kerékpáros hálózat egyik hiányossága, hogy jelenleg sem a Váci út, sem az Üllői út Hungária gyűrűn belüli szakaszán nem lehet biztonságosan biciklizni, ráadásul sok szakaszon a mellékutcák sem nyújtanak alternatívát. Az M3-as metró felújítását követően a metrópótló sávok megszüntetése lehetőséget ad ezeken a kritikus hiányzó szakaszokon kerékpársávok kialakítására az eddigi buszsávok helyén – írja legújabb elképzeléséről a Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

Döntés egyelőre nincs , de Budapest vezetője szerint a metrófelújítás csaknem 6 éve alatt „a járművezetők már alkalmazkodtak a Váci és az Üllői út megváltozott forgalmi rendjéhez, a tranzitforgalom jelentős része más megoldásokat keresett”. Szerinte így forgalmi fennakadás kialakulása nélkül lehet a két főút mentén összesen közel 6 kilométer új, biztonságos kerékpársávot kijelölni.

Karácsony ugyan bejegyzéséhez a főváros 2030-ra ígért úgynevezett bringasztráda-hálózatának térképét mellékelte, amely fejlesztést a hazánk számára jelenleg nem létező uniós források felhasználásával valósítanák meg, de ez nem szegi kedvét az ellenzéki politikusnak, aki a nagykörúti biciklisávok évekkel ezelőtti kijelölése óta céltáblája a kormánypárti támadásoknak.

– A kerékpáros szempontból most nehezen megközelíthető városrészek elérhetősége jelentősen javulhat, ha összekapcsolódnak a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Kiskörúton már meglévő kerékpárutakkal. Végre átjárhatóvá válnának olyan kritikus pontok is, mint a Nyugati tér, az új sávok a meglévő nagykörúti és kiskörúti sávokkal együtt kiterjedt hálózatot alkotnak majd. Az Üllői úti kerékpársáv Dél-Pest hiányzó belvárosi kerékpáros kapcsolatát teremti meg, nemcsak a környékén lakók, hanem az itt található egyetemek, egészségügyi intézmények, üzletközpontok és irodaházak számára is – vázolta Karácsony Gergely.