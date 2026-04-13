Tömegkarambol a Váci úton, hatalmas a torlódás

Hat személyautó ütközött össze az újpesti Váci úton, a Károlyi István utca kereszteződésénél, emiatt jelentős torlódás alakult ki - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A karambol miatt a Váci út négy sávjából csupán egy járható, ezért minden irányba jelentős torlódás alakult ki. A balesetben senki nem sérült meg. A tűzoltók biztosítják a helyszínt és végzik a műszaki mentést. A baleset a környéken közlekedő buszok forgalmát is akadályozza.