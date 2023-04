Á. B.;



2023-04-18 16:23:00

Plakátkampányt indítottak Magyarországon az európai liberálisok

Bemutatják, hogy Nyugat-Európában magasabbak az átlagbérek.

– Pártcsaládunk, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) tájékoztató kampányt indít Magyarországon, mert szerintünk több Európa jobban megéri – jelentette ki a Momentum politikusa keddi Facebook-videójában.

Berg Dániel - aki egyben a pártcsalád alelnöke is - azt mondta, ma Magyarországon az átlagbér harmada annyi, mint Nyugat-Európában. Tehát ugyanannyi munkáért háromszor annyit visznek haza ott, mint itthon. Orbán Viktor azt szeretné elhitetni velünk, hogy nyugaton az élet rosszabb, nehezebb, de a számok magukért beszélnek. Mi miért érnénk be kevesebbel? - tette fel a kérdést. Ennek jegyében több óriásplakáton is ezt az üzenetet hirdetik.

Nem ez az egyedüli ilyen akció, amellyel találkozhatunk az utcákon. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az amerikai nagykövetség támogatásával induló kampány a „Ruszkik, haza” feliratú óriásplakátokon szeretné felhívni a figyelmet arra, hogyan valósulhat meg a béke Ukrajnában.

Gulyás Gergely ki is akadt egy kicsit.