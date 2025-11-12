Az uniós statisztikai hivatal közzétette az egyes EU-tagállamokban dolgozók teljes munkaidős, kiigazított átlagfizetés-adatait a 2024-es évre vonatkozóan. E szerint egy magyar munkavállaló éves bruttó átlagkeresete az uniós átlag felét sem éri el, de Szlovákia és Románia is lehagyta Magyarországot.
Bemutatják, hogy Nyugat-Európában magasabbak az átlagbérek.
Jelentősen nőttek a magyar dolgozók bérei az elmúlt tíz évben, ám a jól keresőké, az adórendszernek köszönhetően, még jobban - vonja le a következtetést a GKI Gazdaságkutató Zrt. a hazai és az uniós statisztikai hivatalok adataiból.
Egyre távolodnak az adatok a mindennapi valóságérzékeléstől.
Az Együtt-PM szövetség szerint csak akkor lehet számítani az átlagbérek emelkedésére, ha a Fidesz nem marad hatalmon.