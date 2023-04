P. L.;

Gulyás Gergely szerint háborúpárti kampány kiplakátolni, hogy „Ruszkik, haza!”

Mintha egy szellem járná át a Fidesz-KDNP-t.

Amint a Népszava is megírta, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének támogatásával indított plakátkampányt a Nyugati Pályán nevű Facebook-csoport.

A plakátokon az orosz csapatok kivonását követelik Ukrajnából, a helyzetet az 1956-os magyar forradalom és szabadságharchoz hasonlítják, átvéve annak jelszavát: „Ruszkik, haza!” Béke akkor lehet Ukrajnában, ha az orosz megszálló hadsereg kivonul - fűzik hozzá.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerda déli sajtótájékoztatóján kommentálta ezt.

Elmélete szerint ugyanis az amerikaiak nem tettek le arról, hogy Magyarországot „belepréseljék” abba a háborúpárti álláspontba, amit sok szövetséges oszt. Hozzátette, az Orbán-kormány ezzel szemben továbbra is meg van győződve arról, hogy kizárólag a béke a közös érdek, s minden szövetségesi, diplomáciai, akár baráti nyomásnak ellenállnak.

Az ATV Híradójának kérdésére a miniszter arról is beszélt, hogy miután Magyarország az Egyesült Államokkal szövetségesi és baráti viszonyban van, szokatlan lépésnek tartják a plakátkampányt. Mint mondta, eddig nem volt az megszokott, hogy Magyarország az Egyesült Államokban ban folytasson plakátkampányt, sem az, hogy az Egyesült Államok Magyarországon. Mindez szerinte azért is szerencsétlen helyzet, mert a demokrata adminisztrációhoz nyíltan kötődő szervezetek „jelentős pénzekkel szálltak be a magyar ellenzék kampányába a 2022-es választásokon”, ez pedig elgondolása szerint tovább erősíti a magyar belpolitikába való beavatkozás szándékát.

Gulyás Gergely arról nem beszélt, hogy az Orbán-kormány „felzárkózási kísérlete” már réges rég megvalósult, ugyanis a kabinet hosszú ideje nyíltan Donald Trump támogatására buzdít a demokrata párti vezetéssel szemben, az amerikai republikánusok nagy dzsemborija, a CPAC iránt kórusban rajong a komplett fideszes nyilvánosság, sőt, a közpénzmilliárdokkal kitömött, Szánthó Miklós által vezetett propagandaintézmény, az Alapjogokért Központ szponzorként szerepelt a rendezvény hivatalos oldalán, kormányzati szereplők pedig felszólalóként szemlátomást igyekeznek is fontosnak látszani. Ennek ellenére, amikor Orbán Viktor legutóbb ismét nyíltan a vád alá helyezett Donald Trumpot buzdította a Twitteren, Gulyás Gergely már úgy vélekedett, hogy az csak baráti gesztus volt, és még véletlenül sem az Egyesült Államok belügyeibe történő beavatkozás.

A tárcavezető végezetül arról is beszélt, nem kaptak jelzést arról, hogy mit jelent be a mai sajtótájékoztatóján David Pressman amerikai nagykövet, de ha az érinti az Orbán-kormányt, válaszolni fognak.