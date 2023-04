Juhász Dániel;

oktatás;sztrájk;Magyarország;tanár;PDSZ;

2023-04-19 08:45:00

Tanársztrájk: van, ahol egész napra letennék a munkát

Az Orbán-kormány továbbra sem adott elfogadható ajánlatot a szakszervezetek követeléseire.

Április 24-ére, jövő hétfőre hirdetett egységes, országos sztrájknapot a közoktatásban és a szakképzésben a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). Nagy Erzsébet, az érdekképviselet ügyvivője lapunknak azt mondta, több visszajelzés is érkezett hozzájuk arról, hogy egyes intézményekben nem néhány órára, hanem egész napra beszüntetnék a munkát a tiltakozók. Pontos adatokkal még nem rendelkeznek a résztvevők számával kapcsolatban.

A PDSZ azért hirdetett újabb sztrájknapot, mert az Orbán-kormány továbbra sem adott elfogadható ajánlatot a szakszervezetek követeléseire, ehelyett a köznevelési törvény módosításával, valamint egy új jogállási törvénnyel szűkítenék a tantestületek, pedagógusok jogköreit, megszüntetnék közalkalmazotti státuszukat, illetve tovább növelnék munkaterheiket.

A sztrájk szervezésében a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is részt vesz, amelynek alelnöke, Totyik Tamás a Népszavának azt nyilatkozta, nem szeretne becslésekbe bocsátkozni a sztrájkolók várhatók számát illetően, hiszen korábban is megtörtént, hogy egy tantestület jelezte csatlakozási szándékát, ám az intézményvezető végül lebeszélte őket például azzal, hogy ha sztrájkolnak, az iskola nem kap fejlesztési pénzt a tankerületi központtól. A jövő heti sztrájkkal kapcsolatban pedig Totyik Tamás tud olyan esetről is, hogy egy tankerületben sok iskolából csatlakoztak volna pedagógusok, ezért a tankerületi központ hétfőre tanítás nélküli munkanapot rendelt el.

A PSZ alelnöke beszámolt arról is, a közelmúltban országjárást indítottak: helyi fórumokon tájékoztatják a pedagógusokat az új státustörvényről. Totyik Tamás szerint sokan nem tudják, mit tartalmaz valójában a törvény, mások pedig tanácstalanok a jövőt illetően. Továbbá többen vannak, akik a felmondáson gondolkodnak. Az aHang oldalán egy felmérés is indult a lehetséges pályaelhagyók feltérképezésére: kedd délutánig mintegy 4600 pedagógus nyilatkozott úgy, ha életbe lép a közalkalmazotti jogiszonyukat megszüntető törvény, befejezik a tanítást. Totyik Tamás elmondta azt is, legközelebb április 21-én, pénteken lesz egyeztetés a Belügyminisztériumban a köznevelési államtitkárság és a pedagógus szervezetek képviselői között.