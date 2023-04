P. L.;

New York;külpolitika;republikánusok;Orbán Balázs;

2023-04-19 18:03:00

Orbán Balázs elmondta New Yorkban, hogy tart a feldarabolódástól

Ezt a helyi Fiatal Republikánusok Klubjának fejtette ki.

A nyugati világ nem engedheti meg magának, hogy egymással ellenséges viszonyban álló blokkokra tagolódjon, ami ma fenyeget - jelentette ki Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója New Yorkban az MTI szerint.

A politikus szerint a feldarabolódás a nyugati civilizáció érdekeivel megy szembe. A nem nyugati országok már most versenytársai a Nyugatnak technológiai és gazdasági szempontokból, és a demográfiai folyamatokat és természeti erőforrásokat tekintve előnybe is kerültek - fogalmazott, hozzátéve, a Nyugatot a szabad nemzetek együttműködése tette naggyá, és ennek a jövőben is igy kell lennie.

A miniszterelnök politikai igazgatója a New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának helyi idő szerint kedd este tartott eseményén kifejtette, hogy a magyar és amerikai „konzervatív” politikai stratégiák több ponton is találkoznak, amelyeket négy főbb pontban foglalt össze (hiszen mint ismert, az Orbán-kormány állítása szerint nem avatkozik be más országok belügyeibe - a szerk.).

Elsőként említette, hogy az egyén nem tud létezni közösség nélkül, amelyhez tartozik. A másodikként, hogy a család a társadalom legkisebb természetes közössége a nyugati civilizációkban. Hozzátette, hogy a kereszténység eszméje hozta létre a nő és férfi egyenlőségét ebben a közösségben, ami nem jelenti azt, hogy férfi és nő ugyanaz lenne, a gyerekeknek pedig joga van édesanyához és édesapához. Ennek érvényre juttatását, illetve a gyereknevelést az állam támogatásokkal segítheti, akkor is, ha a családi élet a magánélet része. Elmélete szerint a házasság intézménye ma támadás alatt áll a progresszív erők részéről. A harmadik közös pontként említette, hogy a természetes politikai közösség legmagasabb szintje a nemzet, ugyanakkor ma az látható, hogy a nemzet eszméje is támadás alatt áll. A politikai gondolkodás negyedik közös elemeként az állam felelősségét emelte ki közösségeinek képviseletében.

Az állam kulturális támogatási politikájára vonatkozó kérdésre válaszolva a magyar kabinet gyakorlatát említve Orbán Balázs azt állította, hogy az államnak feladata a beavatkozás annak érdekében, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson minden gondolkodási irányzat számára.

A New Yorki Fiatal Republikánusok Klubja és a New York-i Liszt Intézet szervezésében tartott eseményen bemutatták Orbán Balázs A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye című könyvének angol nyelvű kiadását (The Hungarian Way of Strategy), amelyet panelvita követett a magyar vendég és amerikai értelmiségiek részvételével politikai, biztonságpolitikai és társadalmi kérdésekről.