Az amerikai nagykövet üzent Szijjártó Péternek Orbán Viktor Trump mellett kiálló posztja miatt

2023-04-03 19:34:00

Mivel a kormány rendszerint belügyi beavatkozásnak tekinti, ha más országból szóvá teszik a magyar jogállamiság szétverését, David Pressman jelezte, hogy Orbán Viktor éppen beavatkozott az Egyesült Államok belügyeibe.

„Folytassa a harcot, elnök úr! Mi önnel vagyunk!” - írta királyi többesben Orbán Viktor miniszterelnök a Twitteren, a Stormy Daniels pornószínésznő megvesztegetésével megvádolt Donald Trump korábbi amerikai elnöknek üzenve.

Mindez persze különösebb újdonságot nem tartalmaz, az Orbán-kormány eddig is nyíltan a republikánusokat támogatta a demokratákkal szemben az Egyesült Államokban, miközben például a magyar jogállamiságot érintő legkisebb nemzetközi bírálatot is előszeretettel értelmezi Magyarország belügyeibe való beavatkozásként.

A furcsa ellentmondás most David Pressman amerikai nagykövetnek is feltűnhetett, mert a Twitteren Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek üzent Orbán Viktor friss bejegyzését látva:

The Foreign Minister of Hungary, Péter Szijjártó, a few weeks ago: “We show our respect by not interfering in the internal politics of other countries, by not expressing our opinions or trying to influence them.” https://t.co/S6q9VLx8cU