Vas András;

Balaton;tiltakozás;apartman;Balatonmáriafürdő;

2023-04-20 06:30:00

Trükközés Balatonmáriafürdőn: társasház nem épülhetne, így a 71 lakásos beruházás egy részét szolgálati lakásként, jóval kisebb áfával árulják

A helyiek tiltakozása ellenére furcsa építkezés kezdődött a tóparton.

Szolgálati lakásként értékesíti a balatonmáriafürdői, közvetlenül a tóparton építeni kezdett, 71 lakásos ingatlanának egyes részeit a Balaton Coast Kft. A területen a helyi szabályozás szerint „igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet részére szolgálati lakások építhetők”. Vagyis elvileg társasház jellegű apartmanház nem épülhetne, a szolgálati lakások számával viszont a beruházó megtalálta a kiskaput, ami azonban a lapunk által megkérdezett jogász szerint minimum adóügyi kérdéseket vethet fel.

Mint arról lapunkban többször beszámoltunk, Balatonmáriafürdőn komoly ellenkezést váltott ki, amikor tavaly év elején kiderült, a győri Balaton Coast Kft. 73 lakásos apartmanházat akar építeni az egyik, keskeny utcákról megközelíthető szabadstrand mellé, közvetlenül a tópartra a nádas széléhez. A helyiek és a nyaralók attól tartottak-tartanak, hogy a megnövekedett forgalom miatt elvész az eddig csendes üdülőövezeti jelleg, ráadásul a környezet és a tó is megsínyli a beruházást.

A területet negyven éve még nádas borította, a környező nyaralók tulajdonosai egy keskeny lejárón át juthattak le egy apró öbölbe. A közeli, 1969-ben épített hajóállomás kőgátja miatt azonban egy bő évtized alatt elmocsarasodott a partszakasz, melyet feltöltöttek. A tómeder úgy száz méterrel beljebb szorult, s a rendszerváltás óta eltelt évtizedek során családias szabadstrand alakult ki a 2,5 hektáros területen. Ennek nagyjából ötödét a kilencvenes években az önkormányzat biztosítékként bevitte egy projektbe, ami azonban elbukott, a valamivel több, mint 5000 négyzetméteres területet elvitte az egyik bank, mely később értékesítette azt. Évekkel ezelőtt 130-150 millióért hirdették, ám a gazdasági válság után nem akadt rá vevő, nemrégiben azonban gazdára talált: helyi forrásaink szerint 250-300 millió forintért. Az önkormányzat anno megpróbálta elejét venni, hogy valamilyen gigaberuházás valósuljon meg a területen, a rendezési terv és helyi építési szabályzat szerint a beépíthetőség 30 százalék, a beépíthető magasság 7,5 méter, s csak szálláshely-szolgáltató épületet lehet felhúzni. A Balaton Coast, mely a település központjában is kialakított már egy apartmanházat háromszintes, a legmagasabb pontján 12,5 méteres épületet tervez a partra – a beépítési korlát ugyanis átlagérték, vagyis egy nagy, nyitott földszinti terasszal ellensúlyozni lehet az épület átlagnál magasabb szintjeit.

A projekt ellenzői az aHangon indítottak petíciót, melyet több, mint 12 ezren írtak alá, ami jól jelezte, hogy a helyieken kívül a nyaralótulajdonosok sem pártolják az ötletet: nem a beépítést kifogásolták, hanem a környezetbe nem illő, hatalmas betonépületet. A marcali építési hatóság azonban hosszas huzavona után – a cég végül 71 lakásos ingatlanra adott be kérelmet, s szolgálati lakások számát is megnövelték az apartmanok kárára – megadta az engedélyt, s a közelmúltban meg is kezdődött az építkezés.

– mondta egy helybéli, utalva a Nyugati-övcsatorna melletti kis utcákban megnövekedett forgalomra. Másvalaki arra panaszkodott, hogy a „turmixos kocsik” a két éve átadott, promenáddá alakított Rákóczi utcán is járnak.

– Csak egy kocsiról volt szó, melynek eltévedt a sofőrje, azóta tisztáztuk a dolgot a céggel – magyarázta Galácz György polgármester. – Az önkormányzat kijelölt útvonalengedélyt adott a kivitelezőnek, csak arra mehetnek a nehézgépek, ráadásul kikötöttük, hogy a betonkeverők csak félig terhelve, maximum 20 tonnányi anyaggal hajthatnak be. A céggel abban is megegyeztünk, hogy május 15-ig dolgozhatnak, majd a nyári szezont követően ősszel folytathatják a munkát.

Lapunk megkeresésére a Balaton Coast is megígérte, hogy a főszezonra leállnak az építkezéssel, igaz, ők június eleji pauzáról írtak válaszukban, melyben azt állították, minden a jogerős építési engedélynek megfelelően zajlik. Arra azonban nem válaszoltak,

A cég nemrég már az interneten is meghirdette a Waterside Residence névre keresztelt ház eladó lakásait, ám a napokban eltűntek a világhálóról a hirdetések, ezért az építkezés helyszínén található molinón szereplő értékesítési telefonszámot hívtuk fel vevőként bejelentkezve, hogy megtudjuk, milyen feltételekkel lehet megvásárolni valamelyik ingatlanrészt.

A készséges értékesítő percek múlva el is küldte az épület beosztását, a már lefoglalt, illetve a még szabad lakrészekkel, valamint egy vevői adatlapot, melyben többek között arról is nyilatkozni kell, apartmant vagy szolgálati lakást vásárolnánk? Kérdésünkre, hogy miben különbözik a kettő, nem tudott válaszolni, viszont hamarosan felhívott minket a generálkivitelező egyik munkatársa, aki elmondta, hogy

A szolgálati lakás megjelölést azzal magyarázta, hogy az építési engedély szálláshely épületre szól, ezért így lesz majd a társasház alapító okirat megírva, de a szolgálati lakás minden jogi vonatkozásában teljes értékű egy rendes lakással, a földhivatal nem is tesz különbséget, a tulajdoni lapon lakás fog szerepelni.

Felvetésünkre, hogy akkor semmiféle kötelezettséggel nem jár a szolgálati lakás megvétele, azt a választ kaptuk, hogy az építési engedély így lett kiadva, ugyanis ez egy speciális építési övezet, így az építési engedélyben szolgálati lakásként lett megfogalmazva, nekik csak így szabad eladniuk. Az ingatlan speciális szálláshely-szolgáltató épületként működik majd társasházi dokumentumokkal.