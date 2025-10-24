Nagy vihar volt.
Hajnalban indul, kevéssel éjfél előtt ér véget a nap a Balaton nyugati partján működő panzióban. Egy máriafürdői vendéglátócsalád kulisszatitkai.
A helyiek tiltakozása ellenére furcsa építkezés kezdődött a tóparton.
A 72 éves ajkai nő a tilos jelzés ellenére haladt át a sínpáron, sérüléseibe a helyszínen belehalt.
Gyógyszálló építésére kapott uniós pénzt egy vállalkozó, a szálloda el is készült, de az egészségügyi szolgáltatások elmaradtak. A pénzt azért senki nem kérte vissza.
Balatonmáriafürdőn nem értik, miért költöttek több mint félmilliárd forintot a település két vasúti megállóhelyre, ha nem állnak meg a vonatok.
Két éve nincs működési engedélye egy magánklinikának Balatonmáriafürdőn, pedig a befektető erre kapott uniós támogatást.
Építési törmelék, rozsdás, még nem lefektetett sínek, félkész átjárók: ez vár Szántód-Kőröshegy és Balatonszentgyörgy között, az alig egy hónapja elkészült szakaszon.
Évek óta keseríti a Balatonmáriafürdőn élők és a turisták életét az iszap. A tó strandjairól 91 ezer köbméter iszapot kellene kikotorni, ehhez képest ennek alig tizedét veszik ki. A sár eltávolítása tízmilliárd forintos tétel.
Mára kezelhetővé vált az iszaposodás problémája Balatonmáriafürdőn, a gond a dél-balatoni üdülőhely nyolc strandja közül kettőt érintett - közölte a község polgármestere szerdai sajtótájékoztatóján a településen.
Rendkívüli iszapmennyiség halmozódott fel a balatonmáriafürdői partoknál, ami már fél éve okoz komoly nehézségeket a helyieknek. A település két strandja használhatatlanná vált, az önkormányzat harminc méter hosszú pallókat kénytelen letenni, hogy a víz megközelíthető legyen. Hogy mi okozhatja az iszap megjelenését, vizsgálják, feltételezések szerint emberi mulasztás állhat a háttérben - írja a Magyar Idők.