Legfeljebb iszapfürdőt lehet majd venni Balatonmáriafürdőn

Rendkívüli iszapmennyiség halmozódott fel a balatonmáriafürdői partoknál, ami már fél éve okoz komoly nehézségeket a helyieknek. A település két strandja használhatatlanná vált, az önkormányzat harminc méter hosszú pallókat kénytelen letenni, hogy a víz megközelíthető legyen. Hogy mi okozhatja az iszap megjelenését, vizsgálják, feltételezések szerint emberi mulasztás állhat a háttérben - írja a Magyar Idők.