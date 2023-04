P. L.;

Matolcsy György;Budapest;Kína;Nagy Márton;China Construction Bank;CCB;Kínai Építési Bank;

2023-04-19 21:00:00

Épp csak bejelentették, hogy az orosz kémbank távozik Budapestről, már itt is van a Kínai Építési Bank

Meg is tartották az ünnepélyes megnyitót.

Fióktelepet nyitott Magyarországon a China Construction Bank (Kínai Építési Bank, CCB), amely eszközállománya alapján a világ második legnagyobb hitelintézete - jelentették be szerdán az ünnepélyes megnyitón a Pesti Vigadóban az MTI szerint.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter gratulált a fióktelep létrejöttéhez, amelynek létrehozása reményei szerint újabb fejlesztéseknek fog teret nyitni. A China Construction Bank segíti a magyar cégek belépését kínai piacra, illetve a kínai beruházások magyarországi megjelenését - tette hozzá.

A tárcavezető elmondása szerint a kínai-magyar kapcsolatokat elsősorban "a béke és a kölcsönös tisztelet" határozza meg. 2010-hez képest már másfélszer több, mintegy 18 ezer kínai állampolgár él békében Magyarországon, ami a bizalom megerősítésének jele. Kína hosszú ideig lesz meghatározó szereplője a világgazdaságnak, a járvány okozta válság után gyorsan helyreállította a gazdasági növekedését, az idei növekedés 6,4 százalék lehet. Ez is azt jelenti, hogy Kína marad a világgazdaság egyik fő húzóereje - mondta.

Nagy Márton elmondta, hogy Kína a teljes magyar külkereskedelem több mint 4 százalékát adja, az ország 9. legfontosabb kereskedelmi partnere, Európán kívül pedig a legnagyobb. Tavaly a 10. helyen volt Kína a legnagyobb külföldi befektetők között. Már 144 milliárd forintnyi beruházás valósult meg az országban, amit kínai vállalatok valósítottak meg magyar állami támogatással. A világ négy legnagyobb mérlegfőösszegű hitelintézetéből három már jelen van Magyarországon - magyarázta, hozzátéve, a "háború és szankciók sújtotta gazdasági helyzetben" forrásokra, tőkére van szükség, hitelezés nélkül nincs gazdasági növekedés, ebben számítanak a China Construction Bankra is.

A miniszter köszönetet mondott a bank koronavírus járvány alatt mutatott szolidaritásáért, ugyanis a járvány kritikus szakaszában maszkok sokaságát adományozta Magyarországnak, és támogatta a gyógyászati segédeszközök beszerzését Kínából. Reményét fejezte ki, hogy a kínai-magyar gazdasági kapcsolatok mindkét fél számára gyümölcsözők lesznek a jövőben is.

Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint a magyar és a kínai pénzügyi rendszer egyre szorosabb összekapcsolódásának eredménye az újabb kínai fióktelep megnyitása. A Bank of China már 2014-ben letelepedett Magyarországon. A jegybank aktív szerepet vállal a két ország pénzügyi kapcsolatainak erősítésében, a CCB magyarországi képviseletével még szorosabb lesz az eddigi eredményes együttműködés - mondta.

Tien Kuo-li, a pénzintézet elnöke kiemelte, a barátság Kína és Magyarország között hosszú múltra tekint vissza, szilárd és mély. Várakozásuk szerint a pénzintézet hozzájárulhat a kínai-magyar gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok további bővüléséhez. A CCB magyarországi fióktelepének létrehozása tovább ösztönzi a pénzügyi együttműködést a két ország között, és magasabb színvonalú pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a Kína és Magyarország közötti gazdasági és kereskedelmi együttműködés számára. Terveik szerint létrehoznak majd egy fintech labort, pénzügyi-technológiai innovációk kidolgozására. Bejelentették azt is, hogy a fióktelep 20 millió forintot adományoz a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium számára, az iskola tanműhelyeinek építésére és a gyermekek nyári tábori tevékenységének támogatására.

Jang Csao, a magyarországi Kínai Nagykövetség ügyvivője arról beszélt, hogy a CCB a kínai bankszektor vezető vállalata, a világ pénzügyi rendszerének fontos szereplője. A két ország együttműködése folyamatosan mélyül, a fióktelep jó híd és összekötő kapcsolat lesz a vállalkozásoknak. Magyarország úttörő szerepet játszik a kínai Egy övezet - egy út (új selyemút) kezdeményezésben, és egyedülálló elhelyezkedése miatt stratégiailag fontos helyszínt jelent - mondta.

A tájékoztató szerint a CCB a világ legnagyobb bankjai közé tartozik eszközméretet, nyereségszintet, tőkemegfelelési mutatót és kockázatvállalási hajlandóságot tekintve is. A bankot infrastrukturális projektek finanszírozására alapították. Tavaly év végén a CCB Csoport mérlegfőösszege 34,60 billió renminbi (RMB, 1 RMB 49,93 forint) nettó nyeresége 323,166 milliárd RMB, működési bevétele 822,473 milliárd RMB, tőkemegfelelési mutatója 18,42 százalékos, nemteljesítő hiteleinek aránya 1,38 százalék. Az elmúlt években a CCB már 30 országot és régiót fedett le, olyan globális pénzügyi szolgáltatási hálózatot építve ki, amely időzónákon, földrajzi területeken, több pénznemben és a nap 24 órájában működik.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke előzőleg üzleti ebéden fogadta Tien Kuo-li-t. A jegybank közlése szerint áttekintették a globális gazdasági és geopolitikai helyzetet, valamint Magyarország és Kína közötti pénzügyi, gazdasági együttműködés eddigi eredményeit és jövőbeni lehetőségeit. Az MNB és a CCB közötti jövőbeni együttműködés területeként a pénzügyi digitalizációt határozták meg, amely komoly lehetőségeket tartogat Magyarország számára a technológiai tudástranszfer szempontjából.

A közlemény szerint Matolcsy György üdvözölte, hogy a China Construction Bank is megnyitotta magyarországi fióktelepét és hogy egyre több kínai kereskedelmi bank telepedik le az országban vagy alakítja ki itt regionális központját. Ez jól illeszkedik Magyarország azon célkitűzéséhez, hogy a közép-kelet-európai régió pénzügyi központjává váljon (ebbe a célkitűzésbe vélhetően az orosz kémbanknak is nevezett Nemzetközi Beruházási Bank budapesti ténykedése is illeszkedett, azonban épp mai hír, hogy a pénzintézet befejezi itteni működését, miután az amerikai szankciókat követően az Orbán-kormány is kihátrált belőle - a szerk.).

Matolcsy György elmondta továbbá, hogy a jegybank 2013 óta nagy hangsúlyt fektet a külgazdasági stratégia támogatására, így élénken építi ázsiai kapcsolatait, amelyek közül kiemelkednek a kínai jegybankkal (Peoples' Bank of China, PBOC) ápolt bilaterális kapcsolatok - olvasható az MNB közleményében.