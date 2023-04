P. L.;

Orbán Viktor;KRESZ;autós üldözés;konvoj;Szabó Bálint;

2023-04-19 22:32:00

Videón, ahogy a „gazdatüntetéses” Szabó Bálint 110-zel, a TEK-konvojba bevágva üldözi Orbán Viktort

Csak e felvétel tanúsága szerint a KRESZ 7 pontját sértette meg.

Megszerzett a Blikk egy fedélzeti kamerával készült felvételt a terrorelhárítástól, amelyen az látható, hogy az egyebek közt a komédiába fulladt tavalyi „gazdatüntetésről” elhíresült Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő a Nagykőrösi úton üldözi Orbán Viktor konvoját, a KRESZ szabályait teljesen figyelmen kívül hagyva.

A felvétel tanúsága szerint az öt hónapja letartóztatott politikus egy fekete Skodával bevágott az Orbán-konvojba, s az azt záró autó jelzésének nem engedelmeskedve, esetenként a 110 kilométer per órás tempót is elérve, látványosan balesetveszélyes manőverekkel cikázott a sávok között. Egy alkalommal a védett személyt szállító Mercedes mellé is befurakodott, s lehúzott ablak mellett sípolt és integetett. Végül a Könyves Kálmán körúthoz érve egy közlekedési lámpánál felhagyott az üldözéssel, de az ügyészség szerint csak ezen felvétel alapján 7 különböző KRESZ-szabályt sértett meg.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a vádhatóság közúti veszélyeztetés és hivatalos személy elleni erőszak miatt felfüggesztett börtönt és járművezetéstől eltiltást kért Szabó Bálintra a tavaly szeptember 21-én délután történt eset miatt. Azonban nem kizárólag emiatt folyik ellene eljárás: a politikus 2020. március 18-án Szeged egyik forgalmas kereszteződésében gépjárművével megállva akadályozta a villamosközlekedést, ami miatt a rendőrök intézkedtek vele szemben. Másnap feljelentést tett, amelyben azt állította, a vele szemben intézkedő rendőr a térdhajlatánál megrúgta, valamint a rendőrautóból kilógó lábára annak ajtaját többször is rácsukta, illetve az intézkedés során becsületsértő kifejezésekkel illette. Az eljárás alkalmával beszerzett bizonyítékok azonban minden kétséget kizáróan cáfolták a feljelentésben előadottakat, így a nyomozást megszűntették, és helyette kapott még a nyakába egy vádemelést rágalmazás miatt.

Elhíresült, mezőgazdasági gépek nélküli „gazdatüntetését” tavaly augusztus 20-án tartotta, amelyen körülbelül 70-en lézengtek, ők közben folyamatosan az esemény ötletgazdájának gondolatait hallgatták.