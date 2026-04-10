A rendőrség elismerte, hogy feltartóztatták a járművet, a mentőszolgálat szerint a beteg nem szorult lélegeztetésre.
Idén már 19. alkalommal indította útjára az élelmezési világnapi adománykonvojt az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Élelmiszerbank.
Alekszej Szmirnov megbízott kormányzó felszólította a lakosokat, hogy vonuljanak menedékbe az esetleges rakétatámadások elől.
Minden körülmények közt elsőbbségük van, így fokozott figyelmet kérnek.
Súlyos baleset történt, amikor a miniszterelnök konvoja rendőri kísérettel a repülőtérre hajtott.
Az amerikai elnök biztonságáról gondoskodó ügynökök körbevették a kocsit, majd fegyvert fogtak a sofőrre.
Csak e felvétel tanúsága szerint a KRESZ 7 pontját sértette meg.
A kanadai "szabadságkonvojos" tüntetés apropóján a fővárosban demonstrált egy néhány száz fős csoport. A forgalmat érdemben nem zavarták.
A belvárosban tettek egy kört, miközben a menet élén haladó vezérautón elhelyezett hangszóróból hangosan ismertették a pedagógusok követeléseit.
Csütörtökön és pénteken vasúton is szállítanak harcjárműveket és egyéb katonai gépjárműveket Hajdúhadházra.
Az M3-as autópálya kivezető szakaszán ütközött a felvezető autó egy pick-upnak. Orbán nem állt meg, konvoja tovább haladt úti célja felé.
A korábbi információkkal ellentétben mégsem vonul át katonai konvoj Magyarországon - közölte a Honvédelmi Minisztérium szombaton az MTI-vel.
Amint az a helyszíni tudósításokban is látszott, Orbán Viktor a vasárnapi párizsi terrorellenes tüntetésre érkezve saját VW kisbuszából szállt ki a francia elnöki palota előtt. Nem ez az első eset, hogy a magyar miniszterelnök külföldre rendeli autókonvoját.
Oroszországnak haladéktalanul vissza kell vonnia az Ukrajna területére küldött konvoját - jelentette ki pénteken Washingtonban John Kirby ellentengernagy, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője.
Arszenyij Jacenyuk ukrán kormányfő a szerdai kijevi kormányülés után megerősítette, Ukrajna nem fogja átengedni a határon az orosz humanitárius segélykonvojt.
Rálőttek a líbiai brit nagykövetség Tunézia felé tartó konvojára egy rablási kísérlet során Tripoliban, az intézmény egy hivatalnoka megerősítette, senki nem sérült meg.