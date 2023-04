Á. B.;

Oroszország;Ukrajna;háború;Kijev;fény;

2023-04-20 08:33:00

Rejtélyes villanás hozott nappali fényt a kijevi éjszakában, de nem orosz légitámadás volt – Videó!

Pár másodpercig nappali világosság volt. Úgy fest, hogy nem a támadók állnak a háttérben.

Azonnal találgatások kaptak szárnyra azt követően, hogy egy rejtélyes villanást lehetett látni csütörtök este 10 óra körül Kijevben - írja a BBC.

Az ukránok először a NASA egyik műholdjára gyanakodtak, az amerikai űrügynökség ugyanis nemrégiben jelentette be, hogy ezen a héten tér vissza a földre az a Rhessi műhold, amely a Nap működéséről gyűjtött be információkat tizenhat éven keresztül. A NASA kommunikációs irodájának munkatársa a brit közszolgálati médiának azt nyilatkozta, hogy a műhold a villanás idején még a pályán volt. Az ukrán légierő szerint akár meteorit is lehetett. Egy azonban biztosnak tűnik: hogy nem egy orosz légitámadás okozta.

Nem csoda, hogy Ukrajnában a közösségi médiát már elárasztották a mémek és a találgatások. Természetesen az egyik legnépszerűbb felvetés az, hogy földönkívüliek bukkantak fel.