Á. Z.;

Magyarország;látogatás;Ferenc pápa;

2023-04-20 09:10:00

Kiderült, hol fog lakni Ferenc pápa a magyarországi látogatása alatt

A magyar rendőrök hermetikusan le fogják zárni környéket a mellékutcákkal együtt.

A Vatikán budapesti nagykövetségén, a XII. kerületi Gyimes utcában száll meg ferenc pápa az április 28-30. közötti magyarországi látogatása idején – írja a Blikk.

A katolikus egyházfő külön lakosztályt kap az épületben. Két éjszakét fog eltölteni benne, védelmét a vatikáni titskosszolgálat és a svájci gárda látja el. A magyar rendőrök hermetikusan le fogják zárni környéket a mellékutcákkal együtt, annyira, hogy kocsival még az ott lakók is csak különleges engedély birtokában engedéllyel, ellenőrzés után hajthatnak be. A portál szerint a vatikáni nagykövetség melletti építkezésre a pápalátogatás alatt nem lehet belépni majd, a környékbeliek pedig azt szeretnék, ha a most felszerelt térfigyelő kamerák utána is megmaradhatnának.

Ferenc pápa áprilus 28-án pénteken 10 órakor fogadják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A hivatalos fogadtatás, majd a Sándor-palota előcsarnokában tartandó ceremónia után a program szerint 25-25 percen át tart megbeszéléseket Novák Katalin köztársasági elnökkel, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel. Ezt követően a civil társadalom képviselőivel, illetve diplomatákkal folytat megbeszéléseket, délután pedig a magyar egyházi vezetőkkel, továbbá szeminaristákkal találkozik.

Szombaton a katolikus egyházfő magánlátogatást tesz a Boldog Batthyány-Strattmann László Intézet gyermekeinél, majd szegényekkel és menekültekkel beszélget. Később fiatalokkal találkozik a Papp László Budapest Sportarénában. Vasárnap reggel várhatóan több tízezer hívő előtt mond szentmisét a Kossuth téren, és még e napon ellátogat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai karához. Délután utazik vissza a Vatikánba.