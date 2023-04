Á. B.;

Kína;hitel;Vodafone;bankok;

2023-04-20 15:02:00

Kínai bankok segítettek Orbán-kormánynak a Vodafone megvásárlásában

A hitel után a számlát a magyar adófizetők állják.

Kínai óriásbankok vállaltak jelentős szerepet a Vodafone megvásárlásában - írja a Telex.

A portálnak a 4iG megerősítette azt, amit még február elején Fekete Péter vezérigazgató mondott a Bloombergnek. Vagyis a cég 750 millió eurós szindikált hitelt kapott a JP Morgantól és néhány más külföldi pénzintézettől, közvetve a magyar Eximbankon keresztül. A finanszírozás teljes egészében a piacról jött, és a JP Morgan, valamint partnerei a forrást kifejezetten a Vodafone adásvételi ügylethez biztosították.

Ám ebben más, döntően kínai pénzintézetek is részt vettek. Köztük van a Bank of China, amely már a magyar fővárosban is jelen van, illetve az a China Construction Bank is, amely ugyancsak megérkezett Budapestre. A Vodafone megvásárlásában összesen három bank látott fantáziát. Ezek közül többen ma már a világ nagyobb pénzintézetei közé tartoznak, s lényegében felfoghatatlan 4000-5000 milliárd dolláros mérlegfőösszegük van egyenként.