nepszava.hu;

kormány;BKV;Karácsony Gergely;fővárosi önkormányzat;viták;túlélés;dolgozók;pénzügyi nehézségek;

2023-04-20 16:31:00

Ne aggódjanak, biztosan túléljük – üzente Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat dolgozóinak

A főpolgármester nem várja el, hogy a városháza kormánnyal folytatott kicsinyes vitájában az alkalmazottak politizáljanak, ő vállalja a hepciáskodást.

Ma reggel a Kelenföldi autóbuszgarázsban kezdtem a napot, hogy a budapesti túlélőprogramról, arról, hogy Budapest beszünteti a kormány finanszírozását, azokkal beszéljek, akik a leginkább érintettek – írja Karácsony Gergely főpolgármester csütörtöki Facebook-bejegyzésében. Szerinte ilyenkor nincs helye a kimunkált politikusi dumáknak, úgyis torkig van vele mindenki.

– Két ok miatt szüntetjük be a kormány finanszírozását: egyrészt azért, hogy megóvjuk a budapestieket a Budapest-ellenes kormánypolitika hatásaitól, másrészt azért, hogy a dolgozóinknak biztosítani tudjuk az anyagi biztonságot, a munkájukért járó megbecsülést. Ebből nem engedek, és erről biztosítottam ma reggel a BKV munkatársait is. Számítok a Budapest-család dolgozóira, miként ők is számíthatnak ránk minden körülmények között – emeli ki Karácsony.

Budapest vezetője a mellékelt videófelvétel szerint nem csak a BKV-sokat, hanem a fővárosi önkormányzat összes, mintegy 27 ezer dolgozóját is nyugtatgatta. Elismerte, hogy nincsenek jó helyzetben, de a buszgarázsból közölte velük: „biztosan túl fogjuk élni”. – Senkinek nem kell aggódnia azért, hogy a jövőben nem lesz BKV, de azért sem, hogy leépítések lesznek vagy nem kapnak a dolgozók fizetést – fűzte hozzá, hangsúlyozva, hogy szerinte a főváros vezetői és dolgozói egy csapat, egy család. Ugyanakkor megnyugtatta a dolgozókat, hogy nem várja el tőlük a politizálást, és bár nem szereti ő vállalja „a kicsinyes vitákat, a hepciáskodást”

– Beszéltünk arról is, hogy a budapesti túlélőprogramra hamar megérkezett kormány reakciója, eddig csak a szokásos. Némi ferdítés, sok vádaskodás, még több propagandaszólam. Világosan kiderül ebből is: Budapest megvédése most azon múlik, hogy mi, budapestiek kiállunk-e a városunkért. Ennek ideje is van, a módját is megtaláljuk – üzente végül bejegyzésében az ellenfeleinek is.